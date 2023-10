Vilanova planifica actividades para dotar de contenido el albergue de As Sinas

Después de cada verano, las instalaciones del albergue de As Sinas, en Vilanova de Arousa, se quedan totalmente vacías, algo que el Concello no quiere que pase. Es por ello que, a través de un acuerdo con la Consellería de Política Social, la administración municipal se hace cargo de las instalaciones para intentar dotarla de actividades para que no permanezcan cerradas.

En estos momentos, reconocía ayer el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, los técnicos municipales “están trabajando para diseñar una serie de actividades que ayuden a dotar de contenidos unas instalaciones que son espectaculares para la práctica de iniciativas vinculadas con los deportes náuticos o con la protección del medio ambiente. Durán asegura que el Concello necesita las instalaciones de As Sinas porque dependencias municipales como el Auditorio “están saturados de actividad, por lo que debemos trasladar a As Sinas algunas de ellas, algo que nos facilita la Consellería y las infraestructuras con las que cuenta el albergue”. Pone como ejemplo de ello dos acciones que se estuvieron celebrando en el albergue porque las instalaciones se ajustaban a sus necesidades. Es el caso de las actividades de Arousa Moza, que se han trasladado a As Sinas para celebrar sus encuentros con jóvenes de toda Europa. También se celebraron en As Sinas cursos de pintura que tuvieron un gran éxito y un considerable número de participantes. El regidor valora de forma muy positiva como se encuentran las dependencias de As Sinas, que son “un activo que existe en nuestro pueblo al que no podemos darle la espalda; nos parecía muy triste que esas instalaciones permaneciesen prácticamente vacías y sin actividad durante gran parte del año, por eso asumimos ese reto de dotarlas de contenido”. El albergue de As Sinas lleva años integrado en la red de albergues de la Xunta para acoger actividades de todo tipo para niños y jóvenes gallegos. Por sus dependencias han pasado varias generaciones de niños gallegos que pudieron disfrutar de actividades vinculadas a la náutica y a conocer el medio marino en la ría de Arousa. Este verano no fue menos, y el albergue mantuvo su ingente actividad durante los meses de julio y agosto, así como parte de junio y septiembre.