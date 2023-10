Quejas por el mal funcionamiento de los semáforos de A Cerca

Ha sido escenario de varios accidentes con importantes daños materiales pero, pese a ello, siguen sin activarse los semáforos de A Cerca, en las inmediaciones del pazo de vista Real, en Vilanova de Arousa. Esos semáforos se encuentran, desde hace mucho tiempo en ámbar, o directamente apagados, lo que los convierte en un riesgo para los vehículos que quieren acceder a la PO-549 desde la carretera de A Cerca.

Los usuarios de esa zona se enfrentan a diario con una salida en desnivel y con visibilidad muy escasa por la presencia de viviendas y vehículos estacionados, arriesgándose a que “nos lleven por delante los vehículos que circulan por la PO-549”. Es por eso que demandan al Concello, a la Consellería de Infraestruturas o a la Diputación “que se pongan de acuerdo para evitar esta situación que, cualquier día, va a causar un accidente importante que todos lamentaremos”.

La ausencia de regulación semafórica viene registrándose en A Cerca desde hace varios meses, meses en los que han ocurrido, al menos, un par de accidentes de consideración, algo que llevó a los vecinos a protestar para que se regule correctamente este punto que se está convirtiendo en uno de los puntos negros de la red viaria vilanovesa.

No es el único, otro semáforo que siempre acaba rodeado de polémica es el de A Pantrigueira. Señalado como uno de los causantes de los tremendos atascos que se generan en verano con los coches que se dirigen a las playas de A Illa, el Concello e Infraestruturas han buscado todo tipo de soluciones, llegando incluso a apagarlo para que no causase retenciones, pero provocando un auténtico martirio a los vecinos de A Pantrigueira y San Roque do Monte, que no podían acceder a la PO-307. Este año han conseguido, en cambio, evitar que se registren atascos tan prolongados simplemente ampliando el tiempo de paso para los vehículos de la Po-307. En San Miguel también se encuentran otros semáforos cuya regularización ha dado más de un problema en los últimos años.