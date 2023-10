El producto comprado en lonja genera prestigio y riqueza

La Festa do Marisco do Grove, que esta misma tarde inauguró su edición número 60, es una fuente inagotable de riqueza. No solo por el dinero que genera la venta de raciones o por los ingresos que obtienen hoteles, restaurantes, barcos de pasaje, comercios y todo tipo de negocios. También lo es por la repercusión que tiene en el sector marisquero y acuícola.

En este sentido, el “comedor de Galicia” beneficia a los mariscadores y mejilloneros por partida doble: promocionando sus productos, con lo que esto supone a largo plazo, o bien adquiriéndolos directamente en la lonja de contratación. Cofradía San Martiño Dicho de otro modo, que los socios de la Confraría de Pescadores San Martiño, tanto vecinos de O Grove como de Sanxenxo, Ribadumia, Cambados y Meaño, salen beneficiados por la compra de buena parte del producto que se sirve en la fiesta. Hay que tener en cuenta que algunos de los puestos, como los de berberecho, navaja, pulpo y algunos más, son adjudicados por concurso, comprometiéndose los beneficiarios –que abonan un porcentaje de los ingresos al ayuntamiento– a adquirir la mercancía en las rías gallegas. Mejillón de Amegrove Y el mejillón es suministrado por la cooperativa local Amegrove –el año pasado unos 4.500 kilos–, una de las firmas históricas y más importantes del sector bateeiro, lógicamente beneficiado también por los ingresos directos y la publicidad que el evento hace del molusco cultivado en viveros flotantes. Pero hay otros puestos, cocinas o productos que gestiona directamente el Concello, que compra la materia prima en la lonja de contratación del puerto meco, superando en la pasada edición de la Festa do Marisco las dos toneladas de mercancía adquirida. Intermediario De este modo la administración local, representada para la ocasión por una de las personas que mejor conocen el funcionamiento de la “rula”, se convierte en un pujador más, con lo que esto supone de ingresos para el sector y lo que repercute en la posible subida de las cotizaciones, que también beneficia a los mariscadores. Y es que, salvo en el caso del percebe, que tiene un precio pactado previamente, ya que se recoge estos días exclusivamente para la fiesta, los demás productos son adquiridos según valor de mercado, es decir, dependiendo de cómo evolucionen las cotizaciones en lonja. Camarón y nécora A modo de ejemplo, el año pasado el Concello de O Grove compró en la lonja 317 kilos de camarón, que el miércoles cotizó a máximos de 129 euros, y 260 kilos de nécora, que se despachó el martes con un tope de 52 euros por kilo. En la Festa do Marisco de 2022 también fueron adquiridos a los percebeiros 170 kilogramos de mercancía, junto a unos 1.500 kilos de almeja. Las almejas Más concretamente, 68 kilos de almeja fina, que se sirve al natural, y, para elaborar las almejas a la marinera y los fideos marineros, 1.335 kilos de babosa y 120 de japónica. Especies que, a modo de ejemplo, anteayer cotizaron en la lonja meca a 70, 27 y 16 euros el kilo, respectivamente.