“A Ley de Memoria Democrática é necesaria, pero non suficiente”

Roberto Mera (Ponteares, 1971) estará o sábado no Auditorio da Illa de Arousa a partires das 19.00 horas para presentar o seu libro “Alejandro Viana. Un galego á fronte do rescate dos refuxiados republicanos”, publicado pola editorial Belagua. Avogado e politólogo Mera foi concelleiro en Ponteareas ata o pasado mes de Maio.

–Quen era Alejandro Viana?

–Uff. Esa é unha prefunta moi ampla. Digamos que foi un persoeiro que naceu en 1870 no seo dunha familia humilde de Ponteareas e que con 14 marchou para Vigo. A partires daí iníciase unha das tres etapas da súa vida. Esta primeira levarao a converterse nun industrial de éxito vencellado á exportación de conservas, pero tamén a entrar na política, sendo concelleiro republicano e, por un breve espazo de tempo alcalde de Vigo cando demitiuGregorio Espino. Republicano, tamén foi presidente provincial de Izquierda republicana, o que o levou a ser deputado nas Cortes Xerais españolas como candidato da Fronte Popular. El foi unha das persoas que entregou o Estatuto de Autonomía de Galiza antes de que se dese o Golpe de Estado. É unha das persoas que aparece nas fotografías dese momento.

–Atopábase en Madrid cando foi o golpe de Estado do xeneral Franco?

–Si, estaba alí como deputado. Ese foi o inicio da segunda fase da súa vida, que se converteu nunha odisea continua. Participou na última sesión do Goberno da República no Castelo de Figueres antes de fuxir a Francia, donde se integrou no mesmo, asumindo a responsabilidade da evacuación dos republicanos, unha figura que se creou dentro do goberno de Negrín no exilio.

–Como foi o seu traballo?

–Era o encargado de organizar os embarques para sacar milleiros de refuxiados camiño de América. Entre abril e setembro fletáronse os barcos máis importantes do exilio. Chegaron a saír 8.000 refuxiados en barcos como o Winnipeg, en cuxo embarque tratou con Neruda, que era o embaixador chileno. Acabou sendo nomeado director do servizo de evacuación a finais do 39, encargándose non só dos embarques, senón tamén da atención médica aos refuxiados, exercendo ese cargo ata mediados do ano 40. Tamén exerceu neses intres a representación en París de varias entidades que xestionaban a saída de refuxiados en barcos de liña regular. Calculo que deberón saír uns 17.000 refuxiados desde Francia, a maioría a México, grazas a ese traballo que desenvolveu ata a chegada dos alemáns a París.

–Sendo un destacado republicano, tivo problemas coa presenza alemana en París.

–Nese mes de xuño do ano 1940 fuxe a Burdeos, desde onde fleta o último barco que tiña por nome “SERE” (Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles). Tivo a ocasión de fuxir, pero optou por quedarse porque consideraba unha obriga axudar aos refuxiados. No verán do ano 40 sofre un intento de secuestro, similar ao que sufriron outros republicanos, pero el consegue eludilo grazas a un confidente. Cruza Francia, e tras varios meses agochado sube a un barco que ía cheo de xudeus e con 200 refuxiados españois que ían camiño de Bos Aires.

–E comeza o exilio en México.

–Inda tardou once meses porque o barco no que viaxaba quedou retido en Senegal e non puido cruzar o Atlántico, véndose obrigado todo o pasaxe a vivir nel cinco meses. Despois diso acabaron nun campo de concentración preto de Casablanca e, tras moitas xestións, sobre todo con diplomáticos mexicanos regresou a Marsella para embarcar en outubro de 1940 camiño de México, a onde chega en novembro. A partires daí comeza a terceira fase da súa vida. Patrticipa da vida política no exilio, tanto nas cortes como na fundación do Ateneo Español de México, merca unha farmacia e retoma a súa vida, xa que se reencontra coa súa muller despois de varios anos separados. Morrerá en 1952

–Como chega Roberto Mera á vida de Alejandro Viana?.

–Son sobriño bisneto del, era irmán da miña bisavoa. Descubrino a través do meu avó, ainda que na familia sempre se falaba do tío Alejandro como unha persoa moi querida, citando tan só que fora deputado e que morrera, pero nunca que fora republicano e que morrera no exilio, algo que a min non se me confirmou ata o ano 2000, cando comecei a atar cabos e preguntei. Foi a partires daí cando iniciei a investigación, o que me permitiu descubrir unha vida impresionante da que non tiñamos coñecemento, e iso que había unha pegada documental moi extensa.

–Que ocorre para que persoeiros como Viana apenas sexan coñecidos? Existe unha débeda con eles?

–Que existe unha débeda é máis que evidente. Publicar este libro é unha forma de resarcir esa situación anómal. Calquera que se achegue á persoa de Alejandro Viana preguntarase como é posible que non se soubese nada deste home. Máis alá deses motivos, que son de aplicación a todos os exiliados/represaliados debido aos 40 anos de dictadura, dunha transición que enterrou todo e dunha memoria democrática que segue sendo motivo de controversia, no seu caso hai outros dous factores que o agravan. Por un lado, morreu sen descendentes directos e moi pronto no exilio, é dicir, non houbo un ámbito familiar con facilidade para gardar o seu legado. Polo outro, o seu partido era Izquierda Republicana, que desaparece durante a dictadura, co cal non ten un colectivo que poida manter ese legado e sacalo á luz como ocorreu cos galeguistas, os comunistas ou os socialistas en maior ou menor medida.

–A Ley de Memoria Democrática estalles devolvendo a dignidade ou sacando do esquecemento ao que foron sometidos os seus nomes?

–É certo que cambiou cousas, porque ata agora todo o que ten que ver con esta xente descansou sobre o voluntarismo de moitas persoas, investigadores ou familiares que chegamos a eles case de casualidade, como é o meu caso, porque na miña familia, si, falábase del, pero non de quen era, e se eu non tivese preguntado, probablemente quedaría no esquecemento. A Ley de Memoria Democrática é necesaria, pero non é suficiente. Hai que pór medios para que este tipo de traballo deixe de ser voluntarista. Si, ten unha vertente de reparación moral, que declara toda unha serie de cuestións sobre a dictadura, pero segue habendo forzas políticas que se opoñen a esa labor de recuperar a memoria democrática, outra das anomalías que nos deixou a Transición e que se segue arrastrando despois de 40 anos nun país que non é capaz de estar á altura, algo que si fixeron noutros países da contorna onde tamén viviron episodios semellantes.