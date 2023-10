Catoira se queda con un solo médico y únicamente tiene pediatra un día

El Bloque Nacionalista Galego celebró ayer en Catoira una concentración de protesta frente al centro de salud. El acto, respaldado por el alcalde, el nacionalista Xoán Castaño, y secundado por numerosos vecinos pretendía llamar la atención sobre la falta de profesionales médicos en Catoira. Según los nacionalistas, la cita para una consulta de Atención Primaria puede demorarse en algunas ocasiones hasta 26 días.

Castaño explica que esta situación se debe a que uno de los dos médicos asignados a Catoira se jubiló, pero el Sergas no cubrió la plaza. Sí envía algunos días un sustituto, pero no siempre, de ahí que el cupo del otro médico no haga más que crecer en determinadas jornadas. A mayores, Catoira solo tiene pediatra un día a la semana. Por ello, muchos vecinos acaban yendo a urgencias a Vilagarcía.