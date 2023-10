La inflación también obliga a los ayuntamientos de O Salnés a exprimir sus ahorros

Pocas medidas hay más dolorosas para un alcalde que la de subir los impuestos y tasas municipales. Y más en tiempos económicos difíciles, como el actual. Pero es probable que más de un regidor de O Salnés tome este camino en 2024. Como le ha sucedido a las familias desde que la inflación comenzó a subir sin freno, a los concellos también se le han descuadrado las cuentas. Tanto que varios de ellos han tenido que recurrir en las últimas semanas a sus “ahorros” para poder afrontar el pago de facturas.

Vilagarcía cerró el año pasado con un remanente de tesorería de 2,2 millones de euros, y dedicó 1,2 millones a pagar gastos corrientes y de personal. El precio de la energía eléctrica sigue disparado, y los Ayuntamientos han tenido que actualizar el salario de sus trabajadores. En consecuencia, el dinero que se había presupuestado inicialmente para estos gastos en 2023 ha quedado escaso. En Cambados y Meis les ha ocurrido algo similar, y ambos gobiernos aprobaron en sus últimos plenos de septiembre sendas modificaciones presupuestarias para dedicar parte de sus ahorros de 2022 al abono de facturas.

Pero esta situación no puede extenderse más en el tiempo. El Gobierno central flexibilizó las reglas de gasto a las que están sujetos los Ayuntamientos durante la pandemia, para dejarles cierto margen de maniobra para capear el temporal. Pero a partir de enero, las administraciones locales deberán volver a regirse por unos criterios de estabilidad financiera que les impedirán dedicar el remanente a ciertos gastos que ahora sí están afrontando con ese dinero. A mayores, los ahorros también se acaban.

“Lo que estamos haciendo los Ayuntamientos, por así decirlo, es sacar dinero del banco para pagar las facturas, el remanente son los ahorros de los ayuntamientos”, plantea José Cacabelos, alcalde de O Grove. “Pero si no hacemos otra cosa que sacar el dinero de ahí llegará un momento en que los ahorros no den más de sí”, advierte.

Esto pone a los alcaldes en una tesitura: o se gasta menos, llegando a renunciar a algún servicio a los vecinos; o se ingresa más. Y en el caso de esta última alternativa, no hay ninguna fórmula mágica que garantice la llegada de la financiación. El método más seguro y rápido es subir alguna tasa o impuesto. Un asunto tremendamente incómodo para cualquier alcalde.

La tasa turística

La alcaldesa de Meis, y presidenta de la Mancomunidade do Salnés, Marta Giráldez, afirma a la pregunta de si ha barajado esta opción para 2024 que, “no me gustaría, no es una medida que le guste a ningún alcalde, pero la situación económica es la que es”. Afirma que Meis está ingresando bastante más por licencias de obra, pero que también está gastando más. Solo el nuevo contrato de recogida de la basura le cuesta a las arcas municipales 50.000 euros más al año, “y no le hemos repercutido esa subida a los vecinos, que siguen pagando lo mismo que el año pasado”. También se hicieron nuevos contratos de ayuda en el hogar y de limpieza de edificios públicos, con un mayor coste para el Ayuntamiento, sin que eso se reflejase en los recibos domésticos.

Así las cosas, Marta Giráldez no descarta que en 2024 haya que actualizar alguna tasa, después de haberlas congelado en los últimos ejercicios. Tampoco lo descarta Cacabelos. Aunque el alcalde de O Grove aporta otra posibilidad, como sería la de obtener más ingresos mediante la aplicación de tasas nuevas. Se refiere, en concreto, a la turística. “Un municipio como el nuestro podría recaudar entre 200.000 y 300.000 euros al año con la tasa turística”.

Este cargo supone a los viajeros unos pocos euros, pero sumados todos ellos pueden significar una cifra muy relevante para determinados destinos turísticos.

El alcalde de O Grove apunta al respecto que la tasa turística ya se aplica en numerosas localidades de España, y lo considera un impuesto justo, dado que los visitantes hacen uso de los espacios públicos y las infraestructuras, al igual que cualquier otro vecino.

Mientras tanto, Cacabelos admite que la posibilidad de subir alguna tasa ya existente está sobre la mesa. Su homólogo de Cambados, Samuel Lago, también reconoce que él lo baraja, después de tener que destinar una parte sustancial del remanente de tesorería de 2022 a los gastos disparados de la ayuda en el hogar.

Aquellos regidores que finalmente opten por incrementar la carga impositiva sobre sus vecinos deberán hacer frente a las críticas de la oposición. Así ha sucedido estos días en Sanxenxo, donde la izquierda ha cargado con dureza contra el gobierno de Telmo Martín (PP), que ha subido el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 0,40 al 0,48 por ciento. Esto supondrá una subida en el recibo de entre 8 y 50 euros, según las características de cada propiedad. El ejecutivo de Sanxenxo justificó la medida en el crecimiento desmedido de los gastos. Solo en ayuda en el hogar, la partida se ha incrementado en 450.000 euros.