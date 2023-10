Demasiadas dudas y preguntas en las protectoras por la entrada en vigor de la Ley de Protección Animal

La entrada en vigor de la nue Ley de Protección Animal sigue sin convencer a las protectoras de animales de la comarca de O Salnés, que encuentran en su aplicación muchas preguntas y dudas que no son capaces de resolver. Así lo reconoce la responsable de la protectora de animales de Cambados, Olga Costa, a cuya entidad están llegando muchas consultas sobre la nueva ley que “no sabemos resolver, porque nadie nos ha explicado como actuar en determinadas circunstancias”. A ello se suma el temor que se ha ido confirmando durante el verano, antes de que entrase en vigor la Ley, el del incremento de los abandonos de animales para no hacer frente a algunas de las cuestiones que han comenzado a aplicarse. De hecho, No es Costa la única que advierte de que se van a saturar las protectoras, ya que han alado la voz varias entidades similares de toda Galicia desde la entrada en vigor de la nueva normativa.

A este respecto, Costa resalta que “nosotros llevamos avisando desde el mes de junio de que esto iba a pasar y nuestras estadísticas nos están dando la razón desgraciadamente, porque se ha registrado un incremento de los abandonos porque la gente está muy preocupada por determinadas consecuencias de la ley y prefiere deshacerse de la mascota”. Un ejemplo de lo que puede suponer la Ley es lo ocurrido recientemente en Vigo, donde una persona dejó atada un perro a las puertas de una farmacia tan solo cinco minutos y resultó multada. “Yo no soy nada partidaria de dejar amarrado un perro a las puertas de un establecimiento comercial cuando alguien se va de compras, pero cinco minutos en una farmacia no creo que deba ser sancionado, entre otras cuestiones porque vas a provocar que la gente no salga con el a la calle para evitar cualquier situación similar”, explica Costa. Las protectoras han detectado un incremento en el número de abandonos de animales desde antes de la entrada en vigor de la nueva Ley Insiste la responsable del refugio de Cambados en que esta ley se ha hecho “a correr y sin pensar en las consecuencias por no haber consensuado con entidades como la nuestra esta normativa, cuya aplicación, en algunos puntos, desconocemos”. Entre las cuestiones que no tienen mucho sentido de la Ley, Costa destaca el hecho de que “quien tenga un gato o un perro desde antes de su entrada en vigor, y quiera ponerle un microchip, tiene que demostrar que es de él con un documento que en muchas ocasiones no existe, por lo que estás obligando a la gente a que incumpla la Ley y a que se arriesgue a ser sancionada, o que opte por el abandono”. Los problemas no solo abarcan a los particulares, sino que también salpican a las administraciones públicas. No en vano, la Ley obliga a colocar microchip a los gatos callejeros, obviando que “no es lo mismo una camada en una zona urbana que en el rural, funciona de forma muy diferente”. Además, descarga toda la responsabilidad sobre el tratamiento de esas camadas en la administración local, prohibiendo a las protectoras lo que venían haciendo hasta ahora “atrapar a los animales y castrarlos para tener controladas las poblaciones; es un trabajo que hay que seguir haciendo porque los gatos siguen naciendo en la calle”. Cambados, por ejemplo, ha solicitado una subvención para ello en previsión de lo que se le puede venir encima. También se prohibe las personas que encuentren un gato o un perro en la calle quedarse con el, “exponiéndose a multas de hasta 10.000 euros; no se puede sancionar una actitud así, porque le estás sacando a ese animal la posibilidad de tener un hogar”. Especialización El papel de las protectoras también parece que va a cambiar ya que “nosotros nos tenemos que especializar en determinados animales, en nuestro caso perros, gatos y caballos; si viene una persona por la puerta con un conejo no lo podemos acoger porque no estamos especializados, ni siquiera podemos hacer lo que hacíamos, que era buscarle otro hogar lo antes posible”. En lo que respecta a las adopciones, la protectora debe hacer un seguimiento de los mismos presencial y online, cuando “tenemos al año unas 350 adopciones, por lo que resulta del todo imposible hacer ese tipo de seguimiento”. Costa asegura que, desde hace algunas semanas, están recibiendo todo tipo de llamadas de personas que contactan con ellos para clarificar muchas de las dudas que están surgiendo con la aprobación de la Ley. Sin embargo, en la mayor parte de las ocasiones “no se las podemos clarificar, porque se desconoce como se va a aplicar la norma”. La propia protectora ha tratado de ponerse en contacto con el Gobierno a través de correo electrónico, remitiendo todo tipo de consultas pero “no hemos recibido respuesta alguna, queríamos que nos clarificasen algunas cosas, saber por donde tirar, adaptarnos, ... pero no lo han hecho y vemos que la gente está muy enfadada, sobre todo porque ven casos muy abusivos y sin ningún sentido, en el que vamos a acabar pagando justos por pecadores”.