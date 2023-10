La Festa do Marisco de O Grove, la feria viguesa Conxemar, los mercados de Madrid o las jornadas de exaltación del centollo son solo algunos de los escaparates en los que quieren lucirse los productos del mar gallego, y los arousanos, en particular.

Almeja, mejillón, berberecho, nécora, pulpo, ostras, camarón, percebe y centollo son algunos de esos productos que se disponen a afrontar un otoño y un invierno repletos de actividades promocionales a desplegar tanto en mercados nacionales como internacionales , con especial incidencia en ciudades o regiones españolas como Madrid, Barcelona, País Vasco y Valencia.

"Comedor de Galicia"

Entre las promociones inmediatas hay que citar la feria Conxemar, que se lleva a cabo esta semana en Vigo, con presencia de la DOP Mexillón de Galicia, las jornadas promocionales de Opmega en Madrid, que arrancan mañana, y la Festa do Marisco de O Grove, que comienza este jueves.

Y no solo para dar a conocer todo tipo de productos en sus cocinas, sino que también despliega talleres culinarios y degustaciones como los de Emgrobes, este año centrados en la pota o lura, la raya y la almeja bicuda.

"La Cocina del Mar"

Es el ciclo “La Cocina del Mar”, con el que Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) promociona algunos de los productos “menos conocidos en los fogones, pero igualmente sabrosos y de excelente calidad”, argumentan.

Será el día 10, a partir de las 17.30 horas, donde los cocineros de establecimientos como O 48 da Platería y Tapería Plaza, junto al laureado chef Miguel Mosteiro, que regenta la empresa Gastrolab Arousa, se encarguen de cocinar pota, raya y bicuda en diferentes recetas y presentaciones.

Doctor Ignacio Balboa y DO Rías Baixas

Joel Otero, de O 48 da Platería, Álex Laíño (Tapería Plaza ) y Miguel Mosteiro conducirán así “un showcooking financiado por la Xunta” que cuenta con la colaboración del Concello de O Grove.

También con la del doctor Ignacio Balboa, quien “dirigirá el evento informándonos de las peculiaridades culinarias y las saludables virtudes de estos productos y de los vinos con DO Rías Baixas que acompañarán la degustación”, resaltan en la patronal.

Vinos como Paco & Lola, Santiago Roma y El Secreto de Candela que “deleitarán nuestros paladares acompañando la degustación de las recetas de pota, raya y almeja bicuda”.

Jornadas del centollo

Pero el papel de Emgrobes no se limita a ese taller de cocina, ni mucho menos. Cuando está a punto de comenzar la Festa do Marisco y aún queda un mes para que se levante la veda del centollo, tanto Emgrobes como la Cofradía do Centolo Larpeiro trabajan ya en la organización de actividades con las que seguir promocionando el que está considerado en O Grove como “rey de los mariscos”.

En el caso de la patronal, decir que se encarga de las jornadas gastronómicas de exaltación del centollo, que alcanzan ya su edición número 21 y este año se llevarán a cabo en los hoteles y restaurantes colaboradores entre el 6 de noviembre y el 10 de diciembre.

En cuanto a O Centolo Larpeiro, su presidente, Víctor Otero Prol, se ha dirigido ya a las cofradías enogastronómicas de toda España y Portugal que se han interesado por el XXI Gran Capítulo Internacional de este colectivo, para confirmarles que se llevará a cabo el último fin de semana de noviembre, es decir, los días 24, 25 y 26.

“Actualmente, estamos trabajando en el programa de actividades y esperamos enviar toda la información durante esta primera semana de octubre”, comunicó Víctor Otero.

Opmega

Otro punto de interés promocional inminente es la campaña de la Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega), que regresa mañana a los mercados madrileños de Las Ventas y Tirso de Molina.

En este caso, como ya sucedió en los dos años anteriores, la directiva que preside Ricardo Herbón y el cocinero Miguel Mosteiro se ocuparán, hasta el sábado, de promocionar el “oro negro” de las bateas gallegas.

Degustaciones

Lo harán mediante “exhibiciones gastronómicas, charlas y otras actividades en las que los clientes de estos mercados podrán participar de forma activa” y, por supuesto, saborear el molusco gallego.

“Los consumidores ya saben de los beneficios nutricionales de nuestro mejillón, pero queremos incidir en ello y en la versatilidad de este producto en la cocina”, resalta el propio Ricardo Herbón.

Esta campaña promocional en los dos mercados madrileños citados incluye la exposición titulada “La mujer en la miticultura gallega”, que ya pudo verse en Vilagarcía de Arousa y Combarro.

Con esta muestra fotográfica, impulsada por Opmega y la asociación Mulleres Salgadas, se quiere “dar a conocer en Madrid el destacado papel de las mujeres en el sector desde 1952”, inciden en la entidad productora con sede en Vilagarcía.

La promoción del mejillón propiamente dicha se hace acompañar del reparto de recetarios y diversos regalos entre los compradores de mejillón de cualquiera de las pescaderías de los mercados de Las Ventas y Tirso de Molina.

Consello Regulador

Como también se da a conocer el molusco cultivado en los viveros flotantes a través de Mexillón de Galicia, cuyo Consello Regulador ha querido estar presente en Conxemar “para mostrar a un público profesional e internacional” los valores que han convertido su sello de calidad en “una referencia en el mercado, garante del origen gallego del mejillón y de una calidad superior”.

También con la intención de contactar con compañías interesadas en adherirse a su proyecto, si es que quieren comercializar con la marca Mexillón de Galicia, y para ofrecerlo a las empresas de distribución alimentaria.

Tanto esta DOP, en Vigo como uno de sus grandes pilares, Opmega, en Madrid, inciden así en que su mejillón es “un alimento único y natural” que es fruto de “la riqueza en nutrientes de las rías gallegas” y que, además, posee unas “extraordinarias cualidades nutricionales”.