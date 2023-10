El gobierno de Viéitez aprueba el vial "amable" que une Ponte Dena con el litoral costero

El pleno del Concello de Meaño aprobó el proyecto de construcción de acceso de movilidad amable que une el centro de Dena con la costa. Se trata de un tramo de unos 800 metros que enlaza Ponte-Dena con la ribera en el área recreativa de Os Pasales, y luego regreso por otro vial hasta la rotonda de Altamira en la PO-550. El proyecto supondrá la inversión de algo más de 963.021 euros en su ejecución. El objetivo es conseguir un tramo con zonas arboladas y bancos, que permita a viandantes y vehículos compartir el mismo espacio, circulando a velocidades reducidas.

El proyecto se concibe al amparo de las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para la redacción de proyectos de movilización amable, y recuperación de espacios públicos de los concellos de la red Ágora.

Mayoría del Gobierno

Este proyecto de Dena salió adelante con los votos favorables de los ocho ediles de Veciños de Meaño, mientras que, desde la oposición PP y BNG se abstuvieron y Meaño Independiente fue más allá y votó en contra.

Los tres coincidían a la hora de no apoyar explícitamente el proyecto al no poder concretar el regidor como se financiaría, ni precisar qué porcentaje de la inversión correspondería a las arcas municipales. Rosana Domínguez (BNG) discrepó de la practicidad de la “peatonalización amable” a la hora de hablar de seguridad vial “viendo que la peatonalización ejecutada en Dena y Xil no pasó de un lavado de cara, donde la seguridad viaria no se evidencia”.

Buscar financiación

Por su parte, Suso Sueiro (PP) lamentó que el grupo de gobierno “vaya realizando obras aquí y allí, sin tener una planificación ordenada, para lo cual sería preciso una modificación del PXOM y desarrollarla a partir de ahí”. Una visión la de PXOM que compartía Cristina Castro (MI) que criticaba que el grupo de gobierno presentase un proyecto “cercano al millón de euros, sin saber cómo se va a financiar, y que puede quedar reducido a un tramo con pintura roja, poco práctico para tamaña inversión”.

El regidor Carlos Viéitez replicó a la oposición de que los tramos de peatonalización amable acometidos bajo su mandato resultan eficientes y embellecen el espacio, si bien reconoció que, para este proyecto de Ponte-Dena “tendremos que buscar financiación”.