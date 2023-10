El BNG presiona a la Xunta para que asuma la compra del pazo de Montesacro

Después de la decisión del pleno de Cambados de no asumir los costes que supone adquirir el pazo de Montesacro, una decisión con la que está completamente de acuerdo el BNG de Cambados, la formación nacionalista ha movido ficha, presentando en el Parlamento gallego una serie de preguntas e iniciativas tendentes a presionar a la Xunta para que asuma el gasto y acabe comprando el asilo. Para ello esgrime dos cuestiones fundamentales: la importancia patrimonial que tiene el inmueble y, sobre todo, la emotiva, la de ser el asilo de Cambados y el único de la comarca, una auténtica institución en la villa del albariño.

Montserrat Prado, la parlamentaria nacionalista cambadesa, insistía ayer en la importancia de adquirir esas instalaciones para uso público, “sería de mucha relevancia, ya que se trata de una residencia de mayores, un valor no precisamente menor, ya que está situada en una comarca donde no existen plazas públicas en residencias de mayores”. Insiste Prado en que la compra por parte de la Xunta “es una oportunidad para seguir manteniendo esta actividad e integrarlo en el uso público”. Mantiene que su formación está dispuesta a “hacer lo posible para que no se cierre y que la Xunta se desentienda de los residentes, esparciéndolos por toda Galicia, que es lo que ha hecho cuando han tenido que cerrar otras residencias”, aludiendo a lo ocurrido con la Valle-Inclán de Vilanova, donde “se decidió alejar a los residentes de su entorno de siempre”.

En el caso de Cambados, añade Prado, que “los vecinos sienten el asilo como parte de su comunidad, por eso instamos a la Xunta que, no vea la adquisición de este pazo como un problema, sino como lo que es, una oportunidad de disponer de unas instalaciones así dentro del patrimonio público y de mantener un servicio muy demandado”.

Los nacionalistas van a preguntar a la Xunta si tiene prevista alguna actuación para adquirir el pazo de Montesacro tras conocer la intención de los propietarios de venderlo por 3,8 millones de euros. Si se han evaluado las repercusiones de la pérdida de 70 plazas de residencia y que alternativas se estarían estudiando. También inquiere al gobierno gallego sobre si va a aprovechar la oportunidad que supone la venta, para adquirirlo como patrimonio público y mantener su actividad, tal y como reclaman los vecinos de Cambados. Por último preguntan si le parece normal a la Xunta que la comarca de O Salnés, con aproximadamente 100.000 habitantes, no cuente con ninguna residencia de mayores de titularidad pública.

El pazo de Montesacro fue sacado a la venta por la congregación religiosa que lo lleva gestionando durante décadas. Se encuentra en un portal inmobiliario especializado con una tasación de 3,8 millones de euros y una ficha en la que se ensalza el hecho de contar con 2.375 metros cuadrados construidos dentro de una superficie de 12.547. Se trata de un pazo construido en el siglo XVIII, de estilo barroco y que cuenta, además con una capilla en sus dominios, la de la Valbanera.