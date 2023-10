Vilanova baraja la opción de recuperar el proyecto de la carretera de Baión

Después de todo aquel vodevil, el Concello de Vilanova estaría intentando retomar con la Diputación la remodelación de este vial para mejorar su seguridad y convertirla en una alternativa de paso más adecuada para todo tipo de vehículos, lo cual se vería complementado con la actuación en el Camiño Francés, gracias a la concentración parcelaria, una vez que se conecten sus salidas. Lo cierto es que el vial de Baión sigue siendo una carretera muy sinuosa, sin apenas arcén y que soporta un importante tráfico interior de la comarca de O Salnés.

La actuación que acabó siendo paralizada después de haberse adjudicado a una empresa afectaba a tres kilómetros de trazado y supondría una inversión de 1,7 millones de euros, con la cual se completaría la primera fase ejecutada ya hace años, desde O Sixto. Lo que está por ver es si la Diputación se compromete a recuperar la obra y si esta se va a desarrollar con las mismas directrices que tenía hace ya ocho años, cuando acabó siendo paralizada. De hecho, desde el PSOE siempre han advertido que la Diputación contaba con un proyecto alternativo, más ajustado al interés vecinal que el Concello habría paralizado al judicializar el enfrentamiento. El recurso que presentó el Concello acabaría siendo tumbado por la justicia en un auto en el que el juez, a pesar de la denegación, dejaba caer algunas dudas sobre la actuación provincial.

Más de 30.000 euros para mejorar el estacionamiento del pazo de Vista Real





El Concello de Vilanova ha destinado más de 30.000 euros a acondicionar el estacionamiento exterior del pazo de Vista Real. El alcalde del municipio, Gonzalo Durán, destacó esta actuación como fundamental debido “a la gran cantidad de actividad con la que cuenta el pazo”. El estacionamiento se acondicionó hace prácticamente una decada y, en los últimos tiempos, mostraba una imagen muy deficiente, lleno de socavones y con el asfalto totalmente destrozado. Fue por ello “por lo que decidimos proceder a su sustitución, ya que se trata de un lugar que cuenta con una gran actividad precisamente por la posibilidad de contar con un espacio de estacionamiento tan amplio como este”. La zona de aparcamiento no ha sido la única actuación realizada con los 30.000 euros, aseguraba Durán, ya que también se ha procedido a reparar toda la senda peatonal de losetas de piedra que da acceso al pazo desde la PO-549 y que no suele ser utilizada por vehículos. “Hemos hecho un lavado de cara a esta zona que consideramos fundamental para el buen funcionamiento del pazo, donde continuamos celebrando todo tipo de cursos de formación y que, en breve, vamos a comenzar con varios obradoiros”. Durán no dudó en sacar pecho asegurando que “la ingente actividad de Vista Real atrae a personas no solo de Vilanova y de la comarca, sino de toda la provincia de Pontevedra y del sur de A Coruña”.