¡Menudo derroche!

El axioma “compartir coche” lo compra desde Greta Thumberg a los Mozos de Arousa en el programa de preguntas encadenadas. Aunque el aserto es política, social y ecológicamente correcto, en lo económico hasta Paul Krugman se echaría las manos a la cabeza si tuviera delante de sí proyectos como el de Outeiro (Cornazo) en Vilagarcía.

Los tratados económicos suelen ser racionales y justifican cada dato con una precisión que permite incluso hacer prospectivas de rentabilidad futura con irrefutable exactitud matemática.

Y la construcción de una explanada en Cornazo para convertirla en aparcamiento disuasorio no parece que llegue nunca a ser un negocio; más bien parece abocado a la ruina en pocos años.

Más de medio millón de euros (560.000 para ser exactos) por estas obras en un verdadero dislate. A la Xunta se le fue la olla o no sabe en qué gastar el dinero que ingresa a través de tasas, impuestos y otros argumentos.

Yendo por partes: La obra ya está iniciada y consiste básicamente en asfaltar una parcela rural, una leira yerma junto al carril de deceleración del Acceso al Puerto de Vilagarcía, para dibujar sobre ella unas sesenta plazas de aparcamiento y carriles de circulación interior ¡Un proyectazo!

Con simples nociones básicas de sumas, restas o divisiones, se llega a que cada hueco reservado a un coche sale por la nada desdeñable cifra de 10.000 eurazos, sin contar con el coste que va a suponer el mantenimiento futuro de luz y demás servicios y haciendo tabla rasa en el precio que se haya podido pagar por este espacio al propietario, si es que tenía alguno.

El cociente de dividir 600.000 euros entre 60 lleva a pensar que cualquier interesado en compartir coche preferiría que la Xunta le facilitase la llave para una plaza de parking a cubierto, por ejemplo en Vilagarcía centro, una localidad que podría ofrecer por poner un ejemplo las instalaciones del subterráneo de Xoán XXIII, abandonadas desde que la empresa que se hizo con la concesión se fue a la quiebra y que está no solo en desuso sino prácticamente en ruina.

En suma, de lo que se trata es de evitar que se dilapide el dinero de todos en ocurrencias similares a las del que asó la manteca que, por cierto, debe vivir en Vilagarcía o alrededores.

Baste poner unos ejemplos de todos conocidos. Se puede empezar por el céntrico “skate” de O Cavadelo sin apenas usuarios. O el más reciente pump truck de A Coca sobre cuyo cemento crecen plantas que para sí querrían ciertos parques de la ciudad o, ¿por qué no?, la costosa vía férrea que enlaza la estación con el puerto de Vilagarcía, usada en tres años por cinco o seis convoyes. Y si uno se va un poco más allá, la compleja y costosa infraestructura construida en la glorieta de Curro hace más de una década, que han tapiado porque ya no les sirve para nada a sus propósitos. O por qué no recordarlo, la red de pousadas que la Diputación sigue sin poner en valor en O Salnés.

En suma, un conjunto de despilfarros que claman al cielo, sobre todo en una época de crisis global en la que lo justo sería buscar inversiones que realmente sirvan a los ciudadanos.

Recordar que dilapidar es un verbo, pero también figura en el Código Penal. Falta que alguien active el resorte y recuerde como se conjuga la malversación. Quizás los tribunales ya estén aburridos de perseguir estos derroches.