Empresaria, familiar pero, por encima de todo, solidaria. Así es Mar Viqueira, directora de Cáritas desde el año 2021 tras el fallecimiento Paco Fernández. Sin embargo, su vínculo con la organización se remonta al 2014 cuando ejercía como voluntaria en el ropero. Con ocho trabajadores en nómina y otros 60 voluntarios, Cáritas Interparroquial Arousa ha dado un paso de gigante en cuanto a crecimiento con la adquisición de su nuevo local ubicado en Rosalía de Castro, el cual se inauguró hace poco más de una semana y que fue posible gracias a la donación de 800.000 euros por parte de Lourdes Porto.

– ¿En Cáritas no descansan?

– Nunca. En Cáritas, los 365 días del año, estamos disponibles. Nuestras puertas siempre están abiertas.

– Por su cultura cristiana y por su vocación de ayuda a los demás, tiene que ser duro lidiar con la situación que viven muchos usuarios.

– Digo muchas veces que te dan ganas de decir “me los llevaría a todos a mi casa”.

– Difícil ser más empática.

– Al final, las personas no eligen el sitio donde estar. Siempre digo que la vida se puede romper o naces en un sitio que por las condiciones que sean la vida ya está rota y creo que todos debemos ser conscientes de ello. Los usuarios no eligen dónde estar y cómo estar. Es muy importante ponerse en los zapatos de los demás y pensar en su situación. No te agrada ver a gente en la calle y te impresiona un poco su estado, pero sí que es verdad que son personas y no han elegido esa vida.

– ¿Cómo es ese sufrimiento desde el punto de vista de la directora?

– Yo no lo llamaría sufrimiento. Le llamaría tener la fuerza, la madurez y la convicción de que algunas son personas que se pueden insertar en la sociedad, y otras tienes que acompañarlos, tienes que sostenerlos, tienes que escucharlos y, en la medida de lo posible, ayudarlos. Por desgracia, no tenemos en nuestra mano todos los recursos que nos gustarían, aunque somos conscientes de ello. Desde esa perspectiva les ayudamos en lo que podemos y hasta donde llegamos. Ojalá hubiese otros medios.

– Asumió la dirección del centro tras el fallecimiento de Paco Fernández. ¿Qué legado dejó su predecesor?

– Paco dejó muchísimas puertas abiertas. Fue un director excepcional, estaba con él en la directiva de Cáritas, y cuando empecé como voluntaria tenía ese cargo. Era una bellísima persona, hizo muchísimo por la organización, era un voluntario como los directivos y directores. Dejó una gran huella. Allá donde vas, todo el mundo habla maravillas de él.

– ¿Qué modificó estos años como directora?

– La gestión sufrió cambios como cualquier empresa. La sociedad cambia y los momentos cambian. Es verdad que hemos hecho algún ajuste en intentar optimizar los recursos de los que disponemos. Tenemos ocho personas trabajando y hemos creado con el psicólogo un departamento de Formación y Empleo y otro de Atención Psicológica. Atendemos en la casa de San Cibrán, con catorce plazas para personas sin hogar, y a usuarios que vienen a las oficinas de Cáritas. Este servicio está funcionando muy bien. En invierno hicimos dos cursos de formación con un nivel de contratación bastante alto, a pesar del hándicap de contar con personas extranjeras y que en muchos casos no pueden ser contratados por carecer del permiso de residencia.

– Para levantar Cáritas, ¿se necesitan más esfuerzos por parte de todos?

– Por supuesto. La zona de O Salnés es bastante generosa, contamos con muchas donaciones, pero necesitamos más. Tenemos socios en diferentes modalidades, empresas que anónimamente colaboran y, la verdad, hay muchas colaboraciones. Cuando llega la Navidad tenemos las campañas de los colegios. En este sentido, es muy de agradecer la solidaridad de la gente que reside en la comarca. Sin embargo, necesitamos dos cosas: voluntarios ante el incremento de atenciones, y aportaciones económicas ante el aumento del precio de los alimentos. Cada vez tenemos que ayudar más porque cada vez hay gente más necesitada.Toda ayuda es poca tal y como están las cosas actualmente.

– ¿Cómo se encuentran en la actualidad?

– Ahora mismo contamos con ocho trabajadores y voluntarios en activo unos 60. También hay voluntarios en las parroquias que ayudan muchísimo a Cáritas Interparroquial. Son los primeros en atender a los usuarios y si ellos no son capaces al no tener recursos, nos los derivan a Vilagarcía. Hay una estrecha colaboración con las parroquias con voluntarios que están en primera línea. Muchas veces no tienen medios y están atendiendo a las personas realizando un trabajo impresionante. Además, muchos de ellos vienen a ayudarnos los fines de semana en el comedor o en el ropero. Las parroquias son la base de Cáritas.

“En las nuevas instalaciones podemos hacer muchas cosas y atenderles con la dignidad que se merecen”

– Hace escasos meses tuvo lugar el incendio en el balneario, un lugar frecuentado por usuarios de Cáritas, ¿No se podría reubicarles en una zona rural o buscar una solución?

– Cualquier solución sería buenísima. Todo tiene sus pros y sus contras. Son personas de aquí que quieren estar aquí, donde en algún caso tienen un lazo familiar. Añadido a esto, muchos no tienen transporte. Los puedes ubicar en una zona rural, pero cómo vienen al comedor o al ropero. Es una situación muy complicada. Cáritas Arousa hace lo que puede en ese sentido y les cubrimos mucha parte: les damos desayuno, comida, cena, ropa, higiene, peluquería. Abarcamos mucho. Hay administraciones que podrían hacer más, pero nosotros lo único que podemos hacer es pedir ayuda y llegar hasta donde podamos.

– El nuevo centro, una realidad.

– Podemos atenderles con la dignidad que se merecen. Tienen que tener unos servicios dignos y que puedan tener un espacio los más cómodo posible. Está adaptado para ellos, con unas buenas instalaciones. Tenemos un comedor, una zona de aseo amplia, otra de atención psicológica y de formación y una última de reunión. Son unas instalaciones donde podemos hacer muchas cosas. Por encima de todo, tienen cabida las 27 parroquias para que puedan venir aquí y disfrutar de las instalaciones, ya que es de Arousa. Al ser propio, es un orgullo. En este caso me tocó a mí como directora, junto a mi equipo directivo, pero le podía haber tocado a otra persona. Estamos muy ilusionados y seguros de que va a ser una gran etapa.

– ¿Qué supone para el centro este avance?

– Nos toca trabajar bastante y esforzarnos mucho. Seguiremos sin cerrar un solo día y continuaremos haciendo las actividades igual. Con ello ampliaremos actividades y necesitaremos más voluntarios, pero creo que va a ser una etapa muy bonita.