Agria polémica en una asociación de pensionistas de Cambados

Dos miembros de la asociación de pensionistas “La Merced”, de Cambados, una de las principales del municipio por número de socios, han presentado un escrito en la Fiscalía de Pontevedra solicitando que investigue al presidente del colectivo, Ángel Rodiño, al que acusan de negarles el acceso a la llave del local social y de esconderles los libros de cuentas.

Los denunciantes aseguran ser directivos de la entidad desde marzo pasado, y sostienen que también se han realizado unos ingresos en efectivo en la cuenta bancaria de la asociación que a su entender resultan sospechosos.

Rodiño responde que estas dos personas no forman parte de la junta directiva, y que él no puede entregarles las llaves del local que tienen en la nave de Peña, “porque no soy el dueño”. “Tendrán que pedírsela al Ayuntamiento o a Portos de Galicia”, añade.

El presidente afirma que la asamblea en la que supuestamente le renovaron en el cargo se celebró justo el día en que estaba ingresado en el hospital para ser operado

Jorge Carballo y David Ribadulla afirman ser el vicepresidente y el tesorero de la asociación, y muestran como prueba de ello una resolución de la Xunta de Galicia en la que se inscribe una directiva de la que ambos forman parte y en la que está también Ángel Rodiño como presidente.

La solicitud ante el registro de asociaciones de la Xunta la presentó el propio Jorge Carballo el 18 de julio pasado, acompañada de un acta de la asamblea en la que se nombró este equipo rector, y que se celebró el 9 de marzo.

En este punto ya chocan frontalmente las dos posturas, pues Ángel Rodiño responde a Carballo y Ribadulla que, “esa asamblea la imaginaron ellos, nunca existió”. De hecho, afirma que el 9 de marzo, cuando supuestamente se eligió el equipo directivo, “yo, que iba a ser elegido presidente, estaba siendo operado en el Hospital Clínico de Santiago”. En consecuencia, Rodiño considera que a efectos legales, Carballo y Ribadulla nunca han sido directivos de “La Merced”.

Durante el verano, hubo más encontronazos entre las dos partes.A principios de junio, Carballo y Ribadulla se presentaron en el despacho del notario de Cambados, Francisco Botana. Le expusieron su punto de vista sobre la situación y le pidieron que acudiese al domicilio de Rodiño para pedirle en su nombre que cambiase de actitud.

Los críticos presentaron un escrito ante la Fiscalía de Pontevedra

El notario acudió a casa de Ángel Rodiño y le hizo el requerimiento, al que este contestó con un certificado emitido por la Consellería de Presidencia, en el que se indica que en la directiva de “La Merced” no figuran ni Ribadulla ni Carballo.

Según dicho certificado, a finales de mayo de este año la vicepresidencia la ostentaba Juan Pazos González, y el tesorero era su hermano, Ramiro Pazos González. Esta directiva se eligió en una asamblea de 2017, y no se había actualizado en la Xunta pese a que Ramiro Pazos ya había fallecido.

Según los directivos críticos con Ángel Rodiño, ellos solicitaron la renovación de la directiva en el registro de asociaciones de la Xunta al ver que el presidente no lo hacía, y porque había que inscribir el equipo rector que había salido de la asamblea de marzo.

Pero el presidente de “La Merced” insiste en que esa asamblea, si realmente existió, no tiene validez legal alguna y argumenta que, de hecho, el acta está firmada por Ribadulla, que se hizo pasar en la reunión como secretario, pese a que después en la Xunta se inscribió como tesorero.

El seguiente paso de los críticos fue recurrir a la Fiscalía de Pontevedra, el 23 de agosto pasado. Según ellos, el asunto ha sido admitido a trámite por el Ministerio Público.

Nueva asamblea

El siguiente capítulo es mucho más reciente. El domingo pasado, 24 de septiembre, se celebró una asamblea para elegir directiva. Carballo y Ribadulla afirman que la convocatoria fue ilegal, pues según ellos no se comunicó por los cauces oportunos. Ángel Rodiño lo niega. “Hice la convocatoria tal y como marcan los estatutos, publicando un aviso en el local social. Yo no tengo que llamar por teléfono a nadie ni mandarle una carta a todos los socios. El aviso tiene que estar a la vista 15 días antes, y yo lo puse 20 días”, añade el presidente.

El 24 de septiembre se celebró otra asamblea, si bien los críticos la consideran ilegítima

Según Rodiño, “(los críticos) pudieron entrar y presentar su candidatura, pero lo que hicieron fue quedarse fuera en la puerta. ¿Por qué no entraron?”. El presidente añade que preguntó si quería alguien ofrecerse para la directiva, y que como nadie lo hizo, él sí presentó su candidatura, con un equipo de personas. Y fue respaldado por la asamblea. “Estamos haciendo el papeleo con la Xunta para que inscriban esta nueva directiva”.

En esta última asamblea participaron unos 50 socios, aproximadamente la mitad del total.

Carballo y Ribadulla también están molestos con el concejal de Terceira Idade, Constantino Cordal, al que acudan de apoyar el presidente sin escuchar los argumentos de las dos partes y que, en consecuencia, no está siendo neutral. Por ello, quieren enviar una carta de queja al alcalde, Samuel Lago.