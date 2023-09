Las viviendas turísticas arrebatan viajeros a los hoteles

La campaña turística ha sido buena en O Salnés, tal y como indican las estadísticas de afluencia que confecciona la Mancomunidade gracias a la geolocalización de los teléfonos móviles. Y sigue siéndolo. El buen tiempo de los últimos días y la Festa do Marisco, que empieza dentro de apenas diez días en O Grove, están prolongado una temporada que finalizará como tal a mediados de octubre, con el puente festivo del Pilar.

Sin embargo, no todas las ramas del sector de los alojamientos está llevando por igual la campaña. El Instituto Nacional de Estadística (INE) revela de hecho en su estadística de ocupación que los hoteles de O Grove han tenido menos viajeros entre julio y agosto pasados que en el mismo periodo de 2022. Algo que podría deberse a un ligero trasvase de clientes desde el hotel convencional hacia las viviendas de uso turístico.

“Desde la pandemia es un tipo de alojamiento que está en auge, sobre todo las casas unifamiliares”, señala Beatriz Castro, empresaria de O Grove que tiene el hotel Cons da Garda y una plataforma de alquiler vacacional, Alójate Salnés. El COVID espoleó el interés de muchas personas por establecimientos particulares, en los que poder compaginar el placer de coger unos días de vacaciones fuera de casa con la privacidad de un piso o un chalé para ellos solos. Pasados más de tres años desde el inicio de la pandemia, ha surgido otro factor que juega a favor de este tipo de alojamientos: la inflación.

“Este verano hemos visto estancias más cortas y una enorme reducción en el consumo”, advierte Beatriz Castro. Y en este sentido, el apartamento o la casa de alquiler pueden ser opciones más económicas, “porque al disponer de cocina, las familias no necesitan gastar tanto comiendo fuera”.

Los datos

Los hoteles de O Grove recibieron entre julio y agosto pasados a 40.616 viajeros (35.000 residentes en España, y 5.500 extranjeros). Se trata de una cifra inferior a la de los mismos meses de 2022. Entonces, los hoteles grovenses habían registrado a 43.181 personas (37.000 españoles, y 6.200 foráneos).

Así lo revela el informe de ocupación en alojamientos hoteleros que elabora cada mes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según dicho trabajo, ha habido más turismo en julio de 2023 que en el mismo mes de 2022 (pese a que el sector arousano considera que este mes de julio ha estado por debajo de lo esperado), pero en cambio hubo 3.000 viajeros menos en agosto con respecto al mismo periodo de 2022.

La inflación espolea las reservas en establecimientos con cocina, para evitar el gasto de comer fuera todos los días

Esto no significa necesariamente que haya habido menos gente en la comarca, puesto que O Salnés tiene este año 3.000 camas más en viviendas turísticas que hace un año; y el nivel de ocupación en este sector ha sido elevado. “Los apartamentos de uso turístico se venden bien incluso por medios directos, sin necesidad de recurrir a plataformas como Booking, y se llenan antes que el hotel”, afirma Castro.

“Nos iba a costar empatar”

Jorge Olleros, propietario del Hotel Spa Atlántico San Vicente do Mar ya advirtió a principios de verano de que, “2022 fue un año tan bueno que este nos iba a costar empatar”. Por ello, entiende que no hay que perder la perspectiva, y que si finalmente las cifras no son tan espectaculares como las del verano pasado, no hay tampoco que desmerecer la campaña actual.

Sin embargo, Olleros sí cree que las Rías Baixas no están logrando beneficiarse tanto como podrían del imán que supone el Camino de Santiago para los viajeros internacionales. “Tenemos mucho turismo procedente de Portugal, pero si exceptuamos este país, seguimos teniendo una cuenta pendiente con el turismo extranjero”.

El hotelero asume que en oferta de sol y playa, O Salnés no puede hacer sombra al sur de España y a las islas, pero cree que hay que buscar la fórmula de atraer a más peregrinos. “Podemos ofrecerles paisaje, gastronomía y un buen clima”.