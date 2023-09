Cómo salvar un árbol en peligro de extinción

Como sucede en el reino animal, también en el vegetal hay especies en peligro de extinción. Una de ellas es la metasequoia glyptostroboides, un árbol de origen asiático del que apenas existen ejemplares en Galicia. Uno de ellos resiste en la “carballeira” del pazo de A Saleta, en Meis. Pero su estado de salud no es bueno. Muy cerca suya crece un imponente roble que le arrebata luz y alimento. En consecuencia, la metasequoia no crece como debiera.

Para resolver el problema, es necesario realizar una poda en altura del roble, hecha con manos expertas para que el árbol más débil pueda prosperar sin que eso suponga hacerle daño al más fuerte. Pero se trata de un trabajo costoso, de unos 700 euros. La familia propietaria del pazo de A Saleta ha decidido celebrar un mercadillo solidario, con el que poder aliviar un poco el peso de la factura. Aunque ese no era el único objetivo.

“Con la idea de organizar un mercadillo solidario para salvar un árbol también queríamos lanzar el mensaje de que mantener en buen estado un árbol, un bosque supone dedicarle trabajo y dinero”, explica Silvia Rodríguez Coladas, copropietaria de A Saleta.

El mercadillo se celebró ayer al mediodía en el patio de Sor Aurora del pazo meisino, conocido con ese nombre porque en él se encuentra el molde que el artista César Lombera utilizó para hacer la escultura de la religiosa que dirigió el colegio Sonrisas y Lágrimas de A Illa.

La familia expuso sobre mesas y burros piezas de ropa, libros, artículos de joyería, cuadros... Toda una serie de objetos que pertenecieron a la familia de A Saleta, y que ayer vendían a precios muy rebajados.

“Hay cosas que nosotras ya no vamos a utilizar más, libros que ya no vamos a leer, ropa que no nos vamos a poner más porque los cuerpos y los gustos cambian con los años, pero que están en buen estado y que pueden tener una nueva vida”, expone Silvia Rodríguez. Esa es, precisamente, una de las tesis principales de la economía circular: reaprovechar los bienes para evitar el desecho.

Los propietarios de A Saleta quedaron muy contentos con la respuesta del público. El mercadillo abría a mediodía, pero alguna gente ya empezó a llegar al pazo poco después de las once de la mañana. La entrada costaba un euro, y dentro echaban un ojo a los artículos que se exponían antes de decidirse por uno u otro. Y antes de marcharse, cada asistente llevaba de regalo una camelia con raíz, obsequio de A Saleta, que es un jardín de Excelencia Internacional en la camelia, y miembro del selecto club de la ruta gallega dedicada a esta flor de invierno.

Finalmente, en la actividad se recaudaron 327 euros, una cifra que cubre casi la mitad del coste total de la poda del roble. “La gente estaba muy concienciada, todo el mundo pagaba encantado el euro de la entrada para la causa”, afirma Rodríguez Coladas al valorar una iniciativa que tiene un trasfondo de pedagogía medio ambiental, al fomentar la venta de artículos de segunda mano en buen estado y el cuidado de la naturaleza.

Lo que no pudieron hacer ayer los asistentes al mercadillo fue ver en persona la metasequoia, pues se encuentra en el extremo opuesto del jardín a donde se estaba celebrando el mercado. “La gente quedó con ganas de conocerlo, pero quedaron de venir a verlo cuando abramos de nuevo el pazo a las visitas, por el mes de febrero”.

Para entonces, quizás el árbol enfermo pueda lucir un mejor aspecto. Silvia Rodríguez ya ha hablado con la empresa especializada de Poio que le va a hacer la poda, Arbogal, y ya les ha dado el visto bueno al presupuesto para que vayan a A Saleta en cuanto puedan.