El arcipreste de Ribadumia defiende a las monjas del asilo: “Hacen un trabajo enorme”

“No puede ser que la única institución en la que los mayores no son tratados como un negocio sea atacada de esa manera. Las monjas del asilo renunciaron a su juventud, a su vida entera por cuidar a las personas más vulnerables. O Salnés está obligado a estarle agradecido a estas mujeres, que han hecho un trabajo enorme. No merecen los ataques que están recibiendo”, declaró el sacerdote.

El asilo de Cambados funciona desde hace algo más de 80 años en el pazo de Montesacro, y lo atiende una comunidad religiosa de la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que tiene otra media docena de residencias geriátricas similares en Galicia. La institución pretende abandonar Cambados pues hace tiempo que sufren pérdidas económicas importantes por su actividad. Souto explica que esta delicada situación se debe en gran medida a la falta de vocaciones religiosas, lo que obliga a la congregación a contratar a numerosas trabajadoras externas para atender a los mayores, con el consecuente aumento de los gastos. Por ello, el arcipreste de Ribadumia hace un llamamiento a los católicos arousanos y al conjunto de la población.

“Es el momento de que la sociedad se organice para ayudarles. Si alguien pudiese crear un colectivo que reuniese algo de dinero para el asilo, las monjas podrían estar tranquilas durante un tiempo sabiendo que por lo menos llegarán a fin de mes. En estos momentos no podemos quedarnos mudos”.

Souto también apunta que el asilo de Cambados funciona de un modo muy distinto al de cualquier otra residencia privada. “La cuota mensual en Cambados es de 600 euros al mes, mientras que en un geriátrico privado la media ronda los 1.800 euros”. A mayores, la burocracia es diferente. “En una residencia privada tienes que rellenar no sé cuantos papeles y esperar por la plaza, mientras que en el asilo de Cambados, si tienen una cama, el necesitado ya se puede quedar esa misma noche. Lo primero es ayudar a la persona, los papeles ya se cubrirán más tarde”.

Souto colabora desde hace muchos años con las monjas afincadas en San Tomé mediante la donación de patatas plantadas de forma altruista por los vecinos de sus parroquias. Este año, la de San Vicente de Nogueira donó 1.500 kilos a la institución benéfica cambadesa.

Un asunto que se abordará sin unidad política

La portavoz del PP de Cambados, Sabela Fole, acusó al regidor, Samuel Lago de “hacer lo que nos tiene acostumbrados siempre ante los temas de calado para nuestro Concello, escurrir el bulto”. El PP acusa a la izquierda de “poner piedrecitas en el camino” a la congregación religiosa debido a razones ideológicas, y apunta por ejemplo que la dejaron fuera de la ayuda municipal para las asociaciones y que trataron de cobrar a las religiosas “miles de euros” por el abastecimiento de agua. El PP insiste en que lo que más urge ahora es que el Ayuntamiento compre el pazo de Montesacro, y recuerda que los gobiernos del Partido Popular adquirieron en el pasado el pazo de Torrado, la Casa dos Fraga y el molino de mareas de A Seca.

Eso sí, los conservadores matizan su postura en relación al servicio asistencial en este segundo comunicado desde que estalló la crisis. Si bien en el primero señalaban que el geriátrico podría mantenerse en ese inmueble o incluso trasladarse a otro punto, ahora el PP de Cambados ya no muestra ambigüedad alguna. “Habrá que conseguir que se mantenga el uso social y asistencial, que es lo que queremos todos”. Y, ahí sí, Sabela Fole dice que hará falta la colaboración de la Xunta, “pero será mucho más fácil de conseguir si el Concello llega con los deberes hechos”, concluyó. Es decir, con el pazo comprado. Horas más tarde, Samuel Lago replicó que no ha parado de realizar gestiones desde que conoció el proceso de venta, pero que el Concello no puede comprar en solitario el pazo porque la ley de control del gasto le impediría endeudarse en esa cantidad.

Acusa a Sabela Fole “de poner palos en la rueda” y de defender, “los intereses del PP”, intentando que la Xunta no tenga responsabilidad alguna en el asunto, pese a tener las competencias sobre los servicios sociales. Además, recuerda a la concejala conservadora que el Ayuntamiento de Cambados sí compró otros edificios en el pasado, “pero en todos los casos con la participación de otras administraciones”, mientras que en este caso concreto pide que asuma todo el gasto el Concello. “El planteamiento de Sabela Fole ni es sensato ni coherente y va en contra de los intereses de sus vecinos”. Lago hablará la semana próxima con el Arzobispado de Valencia. Le pedirá que demoren algo la venta del edificio y una rebaja en sus pretensiones económicas.