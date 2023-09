Luis Arosa vuelve a reclamar a Portos de Galicia la remodelación integral del paseo de O Cantiño

El Concello de A Illa insistirá ante Portos de Galicia en la necesidad de realizar una renovación integral del paseo de O Cantiño. Con la intención de encaminar una solución consensuada para ese espacio, Luis Arosa ha solicitado una reunión a José Antonio Álvarez Vidal para dar los primeros pasos en la transformación reclamada desde hace varios años.

El alcalde isleño tiene claro que la que es una de las zonas de más tránsito de la localidad, especialmente en fechas veraniegas, presenta síntomas evidentes de abandono. Argumenta que “los síntomas de que la renovación del paseo es necesaria se ven todos los días. No se mira, no se cuida y no se le pasa ni una capa de pintura”, recordando además que se encuentra en unos terrenos pertenecientes a la autoridad portuaria gallega.

Recuerda Luis Arosa que el departamento de la Xunta de Galicia ya dispone de un proyecto que incluye la construcción de un aparcamiento subterráneo. “Hablamos de una obra primordial para el Concello de A Illa. Lo que no entendemos es por qué si un proyecto así fue viable en otros ayuntamientos por qué en A Illa no puede serlo”.

Las filtraciones de agua que erosionan la cimentación actual de la estructura litoral ya tuvieron una manifestación de claro peligro el pasado mes de enero. Fue cuando se desplomó una zona del lugar, concretamente donde se encuentra la pérgola de O Cantiño.

El desplome producido obedece a que el mar, con el paso del tiempo, ha ido arrastrando todo el terreno bajo el paseo y este se encuentra totalmente hueco en la mayor parte de su superficie.

La situación preocupa sobremanera porque el paseo de O Cantiño es uno de los puntos por los que más pasean los visitantes del municipio, pero también porque en el paseo de O Cantiño es donde se celebran, durante todo el verano, las fiestas gastronómicas que organizan los clubes deportivos y que reúnen en A Illa a miles de comensales.

Al margen de cualquier renovación menor realizada hasta la fecha por Portos de Galicia en el lugar, Luis Arosa insiste en que no se trata de una solución parcial. “Hay que actuar con responsabilidad. Es una zona que está muy deteriorada y que ya dio muestras de que cualquier día puede pasar una desgracia. Portos de Galicia tiene la llave y nosotros nos vamos a encargar de llamar a su puerta las veces que sean necesarias para defender nuestros intereses. Ya va siendo hora de que nos tengan en cuenta después de años insistiendo”.