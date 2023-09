La izquierda de Cambados prioriza que siga abierto el asilo a hacerse con el pazo

La izquierda de Cambados considera que es más importante que el asilo permanezca abierto que hacerse con la propiedad del pazo de Montesacro. Así lo han manifestado el alcalde, el socialista Samuel Lago, Constantino Cordal y Liso González, portavoces de Somos y del BNG, respectivamente. “Esta mañana tuvimos junta de gobierno y hablamos del asunto, y los tres partidos que estábamos en la reunión coincidimos en que lo que realmente nos importa es que Cambados no quede sin el asilo”, declaró Samuel Lago a preguntas de FARO.

La intención de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de vender el pazo de Montesacro ha generado una enorme preocupación en Cambados, sobre todo por el futuro de los más de sesenta residentes del asilo y por el uso público de la capilla de la Valvanera. El PP emitió un comunicado el jueves con su postura: para ellos, lo principal ahora es que el Ayuntamiento compre el pazo para que pase a ser de todos los cambadeses, como sucedió en su día con el de Vista Real, en Vilanova, o con el convento de Santa Clara, en Pontevedra.

Los tres partidos

La postura de la izquierda es diferente. Samuel Lago manifestó ayer que, “nos gustaría que quedase en manos públicas, pero sobre todo lo que nos importa es que mantenga su uso como residencia de la tercera edad”. El socialista considera que lo más urgente es garantizar la continuidad del asilo, “porque Cambados quedaría sin ese servicio y los actuales residentes podrían ser reubicados en centros ubicados muy lejos de sus familiares”.

Además, Lago sostiene que aunque en efecto lo ideal sería que el pazo de Montesacro fuese público, como es el de Torrado, están tranquilos porque al tratarse de edificios con protección integral, saben que el bien artístico y patrimonial en sí no corre peligro.

Por ello, Samuel Lago descarta el camino que sugirió el Partido Popular. “El Ayuntamiento de Cambados, al contrario de lo que plantea la portavoz del PP, tiene muy limitada su capacidad de endeudamiento, ya que estamos sujetos a unas reglas de gasto y a un techo fiscal que tenemos que cumplir”.

El alcalde cambadés añade que, “el segundo problema con el que nos encontramos para comprar nosotros el pazo es que los ayuntamientos no tienen competencias en servicios sociales, y nosotros lo que queremos es que siga funcionando el asilo”.

Somos Cambados emitió a media tarde un comunicado en el que expone unos argumentos similares. En su primer punto ya advierten categóricamente que, “rechazamos rotundamente cualquier uso del asilo que no sea el de una residencia para personas mayores”.

“El Concello no puede hacerse cargo del asilo, no tanto por una cuestión económica sino porque no tiene competencias en materia sociosanitaria”, prosiguen.

Liso González, del BNG, considera “inviable” una compra por parte del Concello, y hace mucho hincapié en que, desde su punto de vista, la Xunta está poniéndose de perfil. “Las declaraciones del presidente de la Xunta el miércoles en Vilagarcía, diciendo que esto no va con ellos y que debe ser el Ayuntamiento el que dé un paso al frente son infumables. No, señor Rueda, los servicios sociales son competencia de la Xunta, y por lo tanto es la Xunta la que tiene que garantizar que no se pierdan las plazas del asilo”. Para González, “lo fundamental” es mantener la actividad geriátrica, “porque nuestra comarca ya es deficitaria en plazas actualmente”.

José Ramón Abal

No obstante, la postura del ejecutivo de Cambados aún no es del todo firme, ya que José Ramón Abal (Cambados Pode) no estaba presente en la junta de gobierno de ayer, y su punto de vista inicial es algo distinto, ya que él sí cree que hay que tratar de comprar el inmueble.

De hecho, Abal opina que tanto el PSOE como el PP están actuando de manera partidista, tratando de echar balones fuera, y que “el Concello tendrá que hacer todos los esfuerzos económicos y de negociación posibles, pero es probable que haya que pedir auxilio a la Xunta y la Diputación”, debido a la elevada cantidad de dinero que pide el Arzobispado de Valencia.

José Ramón Abal considera que, “el Concello debe liderar el proceso de negociación con la congregación religiosa”, y que, “hay que intentar comprar el pazo y que quede en manos de una administración pública”, ya que se trata de una propiedad muy relevante para los cambadeses.

En todo caso, el portavoz de Pode también sostiene que el asilo debe permanecer abierto, y en lo relativo a su gestión no le cabe duda de que debe asumirla la Xunta, “porque es la administración que tiene las competencias en esa materia”.

Lago pedirá a la congregación que retrase la venta

El alcalde, Samuel Lago, se reunió ayer con el cura párroco, José Aldao, y hará lo propio la semana próxima con la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que depende del Arzobispado de Valencia. Esta segunda reunión será por videoconferencia, y en ella el regidor arousano transmitirá a los actuales responsables del asilo de San Tomé su petición. “Si no es posible suspender la venta les pediré que la demoren lo máximo posible, mientras nosotros tratamos de encontrar una solución”. En las últimas horas han aparecido pancartas y carteles anónimos de protesta contra la eventual venta del pazo de Montesacro y el cierre del asilo. En las instalaciones permanecen seis monjas, pero cinco de ellas tienen ya una edad avanzada. Por ese motivo, la congregación tiene que recurrir a personal externo para mantener el asilo, y cuenta con una veintena de trabajadores. Atienden a algo más de 60 usuarios. Las Hermanitas tienen otras residencias en Caldas, Vigo, Santiago, A Coruña, Lugo y Ourense.