Una mujer de As Sinas entra en pánico: "Me voy a matar: me pinchó las cuatro ruedas"

“Creo que pretende que me mate en un accidente de tráfico”, afirma indignada y con visible pánico la vecina de As Sinas a la que en el último mes le han pinchado diez ruedas de su coche. Ayer por la tarde acudió al cuartel de la Guardia Civil de Cambados para presentar una denuncia por presunto intento de homicidio pues circuló desde As Sinas a la rotonda de O Rial “con las cuatro ruedas pinchadas” . “En el taller retiraron seis tornillos”, explica sin poder evitar el llanto: “Ya no puedo más”.

La mujer confía en que se convoque de inmediato la Junta Local de Seguridad para que se aborde este grave problema que arrastra desde hace algunas semanas tras haber denunciado públicamente el supuesto mal comportamiento de un vecino de unos 45 años de edad que ha sido visto merodeando por parques infantiles y en actitudes poco edificantes en otros espacios públicos y privados. El alcalde de Vilanova Gonzalo Durán confirma que la situación que se vive en esta urbanización de As Sinas es preocupante, por lo que ya ha solicitado formalmente la celebración de la junta de seguridad, aunque todavía no hay una fecha para que se adopten las medidas. La víctima se dirigía a su trabajo en Moraña cuando poco después de salir de su domicilio se encontró conque el coche estaba pinchado y derrapó al dar el giro en la rotonda de O Rial. Tras la reparación de las ruedas, denunció.