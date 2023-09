La vendimia, casi finiquitada, roza los 43 millones de kilos en Rías Baixas

En cuanto finalicen la vendimia, la revendimia y las vendimias tardías –para elaborar vinos especiales–, cuando se ajusten los registros y en el momento en que el cien por ciento de las bodegas de Rías Baixas cierren definitivamente las operaciones de recolección, esta Denominación de Origen podría superar el récord histórico marcado en 2021, de 43,8 millones de kilogramos de uva.

Y si no se alcanzara, que se alcanzará, a estas alturas puede decirse que ya ha triunfado, pues tiene asegurada la segunda mejor marca, con cerca de 43 millones de kilos a buen recaudo.

Mejor que en 2022 y 2011

Se superan así los 41 millones vendimiados el año pasado y los 41,8 millones que se habían obtenido en 2011.

Quiere esto decir que, cuando el grueso de bodegas y viticultores han finalizado ya este importante proceso, esta marca de calidad diferenciada se sitúa a apenas un millón de kilos de establecer un nuevo registro histórico.

Mal tiempo

Y si no lo ha hecho ya es porque las intensas lluvias de los últimos días entorpecieron considerablemente la actividad.

Por el momento hay que quedarse, como se decía antes, con la cifra de entre 42 y 43 millones de kilogramos de uva introducidos hasta esta misma tarde en las bodegas, correspondiendo casi 30 de esos millones a la subzona vitivinícola Val do Salnés, unos 7,5 millones a Condado do Tea, casi 4,5 millones a O Rosal, 580.000 kilos a Ribeira do Ulla y 72.780 a Soutomaior.

Prescriptores americanos

También en relación con la vendimia, hay que decir que cinco prescriptores americanos que representan a mercados como Los Ángeles, Misuri, Mineápolis, Texas, Filadelfia y Pensilvania visitan estos días la DO Rías Baixas y asisten a los últimos coletazos de la campaña.

Participan en una misión inversa que los lleva a conocer distintas bodegas y subzonas para familiarizarse con la producción y característica diferenciadoras del albariño.