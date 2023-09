O que paga, descansa

Aínda que as eleccións son o derradeiro domingo de maio, os Concellos manteñen os anteriores concelleiros en funcións ata o pleno de investidura a mediados do mes de xuño, polo que o Período Medio de Pago a Provedores de metade do ano reflexa a situación na que deixa un goberno as débedas pendentes, digamos que son as facturas que deixa nos caixóns un goberno cando termina o seu mandato. No caso de Cambados, visto os datos publicados polo Ministerio de Economía e Facenda da morosidade do trimestre pasado, non son moitas as facturas que quedaron sen pagar.

A solvencia é a capacidade que ten unha institución para facer fronte ás súas obrigas. No caso de Cambados no exercicio 2015, o anterior goberno do Partido Popular deixou o Concello cunha débeda con provedores de facturas pendentes de pagar de 1.071.641,50€euros e unha débeda viva (préstamos cos bancos) de 2.435.000 euros, e pola contra cun saldo nas contas bancarias de 416.903,28 euros. "Cando se entra a xestionar un Concello aspírase a deixalo mellor do que se atopou un cando entrou pola porta" Despois de oito anos, o novo goberno municipal atópase o Concello cunha situación económica totalmente distinta, sen débeda viva cos bancos, cunha débeda con provedores de 476.893,56 euros, e un saldo nas contas bancarias a comezo deste ano de 2.339.538,99 euros. Polo que a xestión económica do Concello de Cambados nestes dous últimos mandatos non só logrou reducir as débedas en 3.029.747,94€ euros se non que ademais incrementouse a liquidez, o saldo nas contas nos bancos, en 1.922.635,71 euros. En 2011, o anterior alcalde do Partido Popular calcificaba a situación económica do Concello de Cambados como de “somos un Concello Perita”, pero daquela a débeda do Concello era de 5.422.696,59€euros. Cando se entra a xestionar un Concello aspírase a deixalo mellor do que se atopou un cando entrou pola porta, e só hai dous medios para pagar as débedas: polo traballo e polo aforro, e en Cambados os concelleiros do goberno municipal no anterior mandato conseguírono das dúas formas, traballando e non cobrando. Porque as trampas non pagan deudas. *Xurxo Charlín foi concelleiro de Facenda de Cambados entre 2015 e 2023.