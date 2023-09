Comuneros de Meis estallan contra el "acuapark" por la entrada ilegal de curiosos

Las fotografías de unas chicas jóvenes en el interior del parque acuático de Meis han causado una gran preocupación y malestar entre algunos comuneros de San Vicente de Nogueira. Y no contra ellas, sino contra la empresa promotora del parque y contra la junta rectora de la comunidad.

Según Antonio Martínez Rodiño, comunero crítico con la directiva, las mujeres se han fotografiado en la parte alta de los toboganes, y esto ha puesto de manifiesto la falta de seguridad en las instalaciones y el riesgo de que la comunidad tenga que abonar cuantiosas indemnizaciones si se produce un accidente.

Martínez Rodiño afirma que en la asamblea de finales de junio, la directiva que preside José Manuel Ruibal aseguró que la empresa Crelpabe ya había abonado la mayor parte de la deuda que tenía con la comunidad, y que le habían comunicado que en unos días retomarían los trabajos.

Según el directivo vecinal, la empresa dijo que desbrozaría la finca y que renovaría los cierres, para evitar el paso sin permiso de vándalos o curiosos.

No obstante, según Rodiño, “lo único que hicieron en todo el verano fue desbrozar un poco”. “La parcela sigue abierta, no hay cámaras, no hay nada”, prosigue.

El temor a un accidente

El mayor temor de Martínez Rodiño y otros comuneros es que una persona que entra en la finca puedan sufrir un accidente. Y como las entradas están abiertas y no hay señales visibles de prohibido el paso, la justicia establezca que tienen derecho a percibir una indemnización por los daños.

Los críticos amenazan con forzar la celebración de una asamblea extraordinaria

Sobre el papel, debería asumirla la empresa promotora del parque, pero si esta no lo hace, la responsabilidad subsidiaria podría recaer en los propietarios del terreno, en este caso la comunidad de montes de San Vicente de Nogueira.

Por ello, y tras la publicación de las fotografías de las mujeres que presuntamente entraron en el “acuapark” los pasados días, Antonio Martínez ha anunciado su intención de tomar cartas en el asunto. “Si no se toman medidas pronto, forzaremos la celebración de una asamblea extraordinaria para que se den explicaciones y se tomen decisiones”, advirtió.

El comunero aseguró que ya tiene las firmas necesarias para forzar a la rectora a convocar una asamblea, e insiste en que si la empresa no cumple con sus promesas hay que rescindirle el contrato y destinar el dinero a vallar la propiedad.

Deuda y licencia

Según las cuentas a las que ha tenido acceso Martínez Rodiño, la empresa está pendiente de abonar a la comunidad de montes 30.000 euros de los ejercicios anteriores, y otros 24.000 correspondientes al canon de este año. Sobre la licencia, el comunero asegura que el Ayuntamiento tiene abierto un expediente para anular la que se le otorgó en su día a Crelpabe y que está pendiente de recibir un plan de viabilidad de la empresa.