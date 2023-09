El BNG pide informes urbanísticos sobre la senda a Cambados

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha solicitado a la oficina técnica de urbanismo del Concello un informe sobre el proyecto de construcción de una senda litoral entre As Patiñas y el límite con Cambados, un proyecto que para la portavoz de la formación en el municipio “tiene demasiados puntos que no están nada claros”. El primero de ellos es que se trata de un proyecto prácticamente desconocido, “una mezcla de cosas, un totum revolutum que no se sabe muy bien que es lo que se está proyectando, más allá de justificar la apropiación de un terreno de 5.000 metros cuadrados de los comuneros de San Miguel de Deiro para un hipotético parque”.

Es en este punto donde incide la edil del BNG, al señalar que “la expropiación de terrenos comunales por cualquier administración debe ser comunicada a la asamblea para que esta decida si presentar alegaciones, porque los propietarios son los integrantes de esa asamblea y no la directiva”. Alfonso indica que “pregunté a comuneros de San Miguel de Deiro y no consta que esa asamblea se haya celebrado”.

La edil nacionalista recuerda que “da la sensación de que el Concello se quiere apropiar de terrenos comunales, algo que no es nuevo, solo hay que recordar cuando, en 2007, incluyó dentro de inventario municipal de bienes todos los terrenos comunales; por aquel entonces se pudo alegar porque avisamos a las comunidades, pero ahora ya no puede hacerse porque fue aprobado en el primer pleno del mandato, una sesión que se celebró de forma urgente cuando no había ningún tipo de necesidad”. Teme Alfonso que esos 5.000 metros cuadrados acaben en manos privadas en el futuro en régimen de concesión “como suelen hacer en este concello con todo lo que tocan”. De todas formas, Alfonso recuerda que “si no se ha tratado en asamblea la pérdida de superficie, la expropiación sería recurrible ante el jurado de montes, así que los comuneros todavía tienen la oportunidad de evitar que se apropien de ese terreno”.

La segunda de las incógnitas es que no existen “o al menos, no se nos han facilitado” informes sectoriales sobre la misma ni de Costas del Estado ni de Augas de Galicia, porque afecta al dominio hidráulico del Rego de Alcalde”. A mayores está lo de convertir este proyecto “en una especie de remiendo para el pésimo estado del alcantarillado, que tendrá que ejecutarse por donde debe ejecutarse, no por zona de dominio público marítimo terrestre”.

La primera sesión de este mandato en Vilanova, fue un pleno extraordinario en el que se decretó la urgente ocupación de los terrenos hacia el litoral de Cambados para la construcción de esta senda litoral. El acuerdo trataba de agilizar al máximo los trámites de la Xunta para un previsible inicio de las obras. El BNG votaría en contra de esta propuesta al considerar que el acuerdo que se adoptó “es ilegal porque incumple el procedimiento administrativo” mientras el PSOE le reprochó al gobierno que hubiese anunciado esta actuación en campaña electoral, cuando todavía no había ido a pleno.