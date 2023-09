Portos estuda fórmulas para encaixar o amarre de barcos tradicionais no Cabodeiro

Sen un lugar adecuado para amarrar as embarcacións, a Escola de Navegación Tradicional da Illa segue buscando unha solución que, polo menos, lle permita dispor dun espazo nun peirao como pode ser o do Cabodeiro mentres non se leva a cabo a construcción dun Mariña Tradicional. Foi con ese obxectivo que se cursou unha petición a Portos de Galicia para o uso do pantalán que existe nese peirao, unha proposta que ten un problema, foi financiado a través do proxecto Ecodestín, cunha partida económica finalista dirixida á promoción da náutica de recreo e turismo náutico. Iso significa que só podería ser usado por embarcacións de pasaxe e impediría outros usos.

De todas formas, Portos está estudando a posibilidade doutras vías para habilitar o amarre dos barcos tradicionais nesas instalacións. Ese pantalán sería a primeira opción, xa que se atopa en desuso e o obxectivo é que poida ter algún tipo de actividade, pero en caso de non ser posible, trataríase de buscar outra alternativa que puidese ser viable.

Héctor Suárez, director da Escola de Navegación Tradicional, recoñecía onte que “falamos co Concello para presentar un escrito conxunto solicitando unha reunión co responsable de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez Vidal”. Ese encontro ten como principal obxectivo amosarlle a riqueza que “poden xerar as embarcacións tradicionais e que opcións se poden barallar para a súa protección e para que poida navegar neles”.

Suárez insiste en que os barcos tradicionais “teñen que ter un abrigo onde protexerse, especialmente aqueles de maior porte”, e lembra o susto sufrido polo volanteiro Piueiro na Guarda hai tan só uns días. “Tal e como estamos moitos destes barcos, calquera día podemos ter un grave contratempo, o do Piueiro foi un bo susto, xa o tivemos co “Rei do Mar” pero é que, en calquera momento, poden acabar destrozados e perder un ben etnográfico cun valor incalculable por non ter onde amarralos e protexelos”, sinala.

O director da ENT quere deixar moi claro que colectivos como Dorna ou todos aqueles que pertencen a Culturmar “estamos implicados en manter a riqueza patrimonial do noso mar, estamos recuperando un ben que é de todos por iso reclamamos que teñan uns servizos fundamentais para iso”. Cousas como que se lle cobren taxas portuarias ás embarcacións tradicionais “non ten moito sentido”, explica. Neste caso, Portos sempre se aferrou ao feito de estar suxeito a un marco normativo que establece estas imposicións, “sen posibilidade de modificacións especiais”.

Pese a iso, o organismo asegura que ten dado mostras da súa implicación no recoñecemento dos barcos tradicionais, sobre todo colaborando en diferentes iniciativas de Culturmar, como pode ser o censo de embarcacións tradicionais, a súa calificación e as alternativas para habilitar Mariñas Tradicionais. Esta última é unha das grandes reivindicacións da Illa de Arousa que, tendo a frota máis importantes de barcos tradicionais de Galicia, carece dun lugar adecuado onde amarralas e que se poida converter nun auténtico museo flotante.