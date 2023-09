La operación tuvo varios frentes abiertos para los agentes, centralizándose sobre todo en Cangas, donde se desplegó un importante número de agentes, pero también en Vigo, Mondariz, Sanxenxo y en la comarca de O Salnés, de donde serían, al menos, dos de los detenidos. La dirección de la operación es del juzgado de instrucción número 1 de Cangas, que ha decretado el secreto de sumario, ya que todavía quedarían algunos flecos por pulir.

Todo apunta a que los detenidos pertenecen a un grupo que tendría importantes vínculos con organizaciones que trabajan en el Estrecho de Gibraltar, donde la presencia de gallegos, tanto en la logística como en la organización de alijos comienza a ser demasiado habitual, al mismo tiempo que mantienen los contactos con los distribuidores colombianos, que siguen viendo en la costa galega el lugar ideal para introducir la droga en Europa.

En O Salnés, fueron dos los puntos en los que se concentraron los agentes. El más importante, un picadero de Rubiáns que ya es conocido para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde habría aparecido una parte importante de la droga oculta en unas bolsas de deportes. Fuentes de la investigación apuntan a que la cocaína incautada podría corresponder a un lote de la que habría llegado a Galicia en el interior del narcosubmarino que fue localizado entre aguas en Vilaxoán el pasado mes de marzo. Las instalaciones se encuentran en un lugar bastante remoto, alejadas de miradas indiscretas en las faldas del Monte Lobeira, por lo que garantizan el anonimato que necesitaría un almacén de distribución de estupefacientes a gran parte del territorio nacional.

Así se cree que funcionaba cuando, el pasado mes de abril, fue registrado por la Guardia Civil en el marco de la Operación Carplaya, donde cayó la red que, presuntamente, dirigiría el vilagarciano Marcelino Baloiras. En ese registro se localizaron 220 kilogramos de cocaína (valorados en seis millones de euros) escondidos en un zulo bajo las cuadras de los caballos. Además, se intervinieron 640.000 euros, ocho vehículos, sistemas de detección de radio frecuencia, sistemas de comunicación encriptados y se inmovilizaron 4 millones de euros, entre sociedades mercantiles, bienes inmuebles, embarcaciones y cuentas bancarias que fueron bloqueadas. En cesta ocasión, habría sido detenido un familiar directo de Baloiras, que continuaría con el negocio tras la detención del anterior.

El otro punto de interés para la investigación fue una casa a los pies de la PO-549 en Caleiro, Vilanova de Arousa. Allí, agentes de la EDOA y guías caninos accedieron al interior de la vivienda familiar de Stéfano R. T. “O Rubio”, un vecino del municipio que ya cuenta con antecedentes por narcotráfico. Al registro acudió la prestigiosa abogada penalista Carmen Ventoso para defender los intereses de su cliente. Durante más de dos horas, los agentes registraron toda la propiedad sin encontrar ningún indicio de la presencia de estupefacientes. De todas formas, el hombre fue trasladado a la Comandancia de Pontevedra y se espera que pase a disposición judicial, junto al resto de detenidos en los próximos días.

O Rubio fue detenido en 2017 por la Guardia Civil en una operación en la que se desmantelaron dos laboratorios de droga. En octubre de 2022, volvía a estar entre los detenidos de otra operación que se centralizó en Vilanova.

Espectacular despliegue en pleno centro de Cangas





Cangas se convirtió en el epicentro de la operación contra el narcotráfico en el día de ayer. Allí, medio centenar de agentes del ARS registraron inmuebles en el centro urbano, Coiro y O Hío, deteniendo, al menos, a cuatro personas y gran parte del dinero. La intervención policial no pasó despercibida para nadie. “Eran las seis y pico de la mañana y nos sobresaltó un fuerte ruido, como si alguien se precipitara por las escaleras del edificio”, relataron vecinos del número 20 de la calle Baiona, que enseguida se percataron del aparatoso dispositivo policial que entró a la fuerza en la vivienda de la planta 4 y procedió a registrarla, al igual que los trasteros. Buscaban a uno de los supuestos cabecillas de la operación –que no se encontraba en el inmueble, aunque sí su pareja y un hijo de corta edad que rompió en llantos–, así como drogas y dinero procedente de actividad ilícita. Poco después de la una y media de la tarde, transcurridas alrededor de siete horas desde el inicio de la operación, varios agentes, algunos de ellos encapuchados, salieron con cajas con material requisado. A la misma hora de la mañana, todavía a oscuras, otros agentes irrumpían en una vivienda del tercer piso de la calle A Guarda número 3, a escasos metros de la anterior, y se llevaron detenido a un hombre de 33 años y que no habría despertado sospechas entre el vecindario, según testificaron varios residentes, que lo definieron como una persona “tranquila y con trabajo estable” en una empresa de la zona. Como en el caso anterior, la Guardia Civil irrumpió a la fuerza en el inmueble y actuó antes de que el sospechoso pudiera reaccionar. No fueron los únicos inmuebles de Cangas en el punto de mira de la Guardia Civil, que desplegó en torno a 60 agentes de la ARS para la entrada simultánea en una decena de ellos. En la segunda planta de un edificio de la Avenida de Vigo próximo a la rotonda de Pedra Alta detuvieron a una persona que ya estuvo investigada con anterioridad, al igual que otro hombre residente en la Rúa das Xestas, en la urbanización de A Choupana, donde los agentes llegaron a forzar una valla del recinto.