Gresca en Vilagarcía por dos obras de la Xunta

El Partido Popular de Vilagarcía y el gobierno municipal polemizaron ayer de nuevo por las inversiones en el municipio. Los conservadores afirman que “la incompetencia” del ejecutivo de Alberto Varela está poniendo en riesgo 40 millones de euros en obras, las correspondientes a la ampliación de la depuradora de aguas residuales y la construcción del centro de salud.

El PP aduce que la Xunta lleva dos años esperando por un informe para ampliar la depuradora y que necesita el estudio de movilidad para construir el centro de salud.

El gobierno socialista, por su parte, replica que el informe que falta para la depuradora no es municipal, sino de Costas, y que la culpa de que se esté retrasando el estudio de movilidad para el centro de salud es de la Xunta, pues aún no remitió a Vilagarcía el proyecto definitivo. Además, recuerdan al PP que se trata de dos obras que se hacen con fondos europeos, no propios de la Xunta.