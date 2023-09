El despecho contra una vecina de As Sinas: "Es la sexta rueda que me destroza"

Una vecina de As Sinas se muestra indignada tras encontrar por quinta vez su coche pinchado en mes y medio, en esta ocasión dos ruedas con tornillos de gran tamaño, pese a que su vehículo duerme en el garaje de su edificio.

La mujer está convencida de que se trata de un vecino que tiene diagnosticada una esquizofrenia y que se encuentra a tratamiento siquiátrico, el cual desde hace años supuestamente protagoniza, supuestamente, altercados que mantienen en vilo a los residentes, especialmente a padres de familia con hijos menores que acuden al parque infantil.

La situación ha sido denunciada ya ante la Guardia Civil y la mujer afectada también ha requerido del alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, que intente convocar la Junta Local de Seguridad para que se adopten medidas “que eviten una situación más grave”.

Considera que tal como está el ambiente, lo razonable es que un juez dicte una orden de alejamiento contra este hombre, porque hay muchas mujeres y niños que sienten “miedo” entre el vecindario.

La afectada agrega que el problema ha adquirido mayor dimensión desde el fallecimiento de la madre de este hombre, de unos 45 años de edad, a quien han visto merodear por el parque infantil y la playa, pues también van niños.

“Tiene seis hermanos, pero ninguno de ellos ha querido hacerse cargo de él porque viven fuera de la localidad”, explica la mujer que teme que, algún día, su vecino “prescinda de la medicación que tiene pautada y haga algo irremediable”.

De ahí que solicite que los servicios sociales estén especialmente atentos con este caso, pues afirma que no es la primera vez que se acerca a ella y “me dice que me quiere”. “Evidentemente que le tengo miedo porque conoce toda mi vida, incluso sabe los horarios en los que voy a trabajar a Vilagarcía”, expone con preocupación.

La vecina asegura que ya ha presentado cuatro denuncias y que ha iniciado una recogida de firmas para que se encuentre una solución a este problema de convivencia antes de que se convierta en algo más grave. “Ya en 2013 se les llamó la atención porque se sorprendió a este hombre en actitudes poco ejemplarizantes y también llegó a pasearse totalmente desnudo por la calle”, expone en alguno de los escritos oficiales, alguno de ellos recriminándoselo personalmente a través de la responsable de la administración de fincas.

Admite la denunciante que el hombre tiene todos los derechos como propietario de uno de los pisos del edificio y también de una de las plazas del garaje comunitario, pero siempre que no se extralimite. “Es cierto que puede acceder libremente al garaje, pero el caso es que tiene un ciclomotor y lo estaciona en otro lugar; no es normal que se le vea deambular por este espacio sin un motivo aparente”, explica.

La vecina considera que el ataque a las ruedas de su coche se produjo precisamente en este estacionamiento, en la noche del pasado jueves al viernes. Los tornillos cruzaron todo el neumático.