Vendimia a todo gas: 30 millones de kilos a buen recaudo

Las excelentes previsiones iniciales se están cumpliendo, día tras día, y la Denominación de Origen Rías Baixas se sitúa a las puertas de completar una vendimia histórica que, muy probablemente, superará los 46 millones de kilos de uva, tal y como se había pronosticado hace semanas.

Prueba de ello es que este finde los 5.000 viticultores y 176 bodegas implicados en la presente campaña se mueven ya en torno a la importante cifra de 30 millones de kilogramos.

16 millones más

Esto quiere decir que habrá tiempo más que suficiente, a lo largo de la próxima semana, e incluso en la siguiente, para lograr los 16 millones restantes con los que cosechar el récord absoluto de esta marca de calidad diferenciada.

Todo ello gracias a un rendimiento espectacular en buena parte de sus 22.832 viñedos, con los que se alcanzan las 4.321 hectáreas protegidas esta vez en las subzonas productoras Val do Salnés, O Rosal, Ribeira do Ulla, Condado do Tea y Soutomaior.

Las mismas que hasta ayer a mediodía habían permitido introducir en bodega 20 millones de kilos de uva.

De ahí que, una vez sumados los registros de la tarde, así como la uva que se introduzca en bodega entre hoy y mañana, pueda concluirse que este finde se supera la barrera de los 30 millones de kilos.

Y es una cifra que incluso puede quedarse corta, dependiendo de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas.

O Salnés

Atendiendo a esos primeros 20 millones de kilos de uva hay que decir que O Salnés generó 15 millones, mientras que la subzona Condado do Tea vendimió 3,5 millones en sus viñedos de Salvaterra de Miño, As Neves, Arbo, Crecente, Salceda de Caselas, Ponteareas, A Cañiza, parroquias de Tui como Guillarei, Paramos, Baldráns y Caldelas de Tui o el Concello de Mos.

Por su parte, de las fincas de O Rosal, incluidas las de Tomiño, A Guarda, Gondomar y algunas parroquias de Tui, salieron 1,4 millones de kilos de uva.

Ribeira do Ulla, conformada por Vedra, Padrón Teo, Boqueixón, Touro, A Estrada, Silleda y Vila de Cruces, se limita de momento a 219.000 kilos, completándose la relación provisional de vendimia con los casi 33.000 kilogramos de Soutomaior.

Albariño

En cuanto a las variedades obtenidas, el albariño sigue siendo el rey absoluto en el conjunto de la DO Rías Baixas, con 19,5 de los 20 primeros millones de kilos.

Y nada menos que 15 millones de kilos de esta variedad son el fruto del trabajo de los viticultores en la subzona Val do Salnés, de la que forman parte los Concellos de Cambados, Meaño, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Vilanova, Portas, Caldas, Vilagarcía, Barro, O Grove y A Illa.