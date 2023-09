Durán descarta acudir al juzgado y pide a Vales que continúe con la querella por difamación

Las acusaciones de corrupción vertidas por el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, contra la candidata socialista, María José Vales, en plena campaña electoral ha desembocado en un acto de conciliación en el juzgado número 2 de Vilagarcía de Arousa que está previsto que se celebre hoy a las 9.30 horas, acto al que asistirá María José Vales y sus asesores jurídicos, pero al que el alcalde de Vilanova no va a acudir.

Durán aseguraba ayer que “no me voy a presentar porque un alcalde no está para perder el tiempo en tonterías”. Además, no dudó en animar a la expatrona mayor a dar el paso de continuar adelante con la querella ya que la judicialización del caso “nos permitirá solicitar la auditoría de las cuentas de los últimos ocho años, lo que nos permitirá demostrar que las afirmaciones que realizamos en su día no eran falsedades”.

La decisión de Durán elimina cualquier opción de que el regidor rectifique de forma rotunda sus palabras y abone la cantidad de 30.000 euros como compensación por los daños y perjuicios ocasionados a la que fue patrona mayor de Vilanova y candidata a las últimas elecciones municipales por el Partido Socialista.

Fue en plena campaña electoral cuando el candidato del PP y ahora alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, sacó a la luz un auto de la Fiscalía en la que se citaba el nombre de María José Vales, candidata socialista y expatrona mayor, como investigada por una supuesta irregularidad cometida cuando todavía era responsable del pósito. Aquel papel que esgrimía Durán iba acompañado de palabras muy duras, en la que acusaba a la socialista de “corrupta” y la instaba a dimitir de todos sus cargos, además de vincular al PSOE con la supuesta trama.

Sin embargo, el nombre de María José Vales figuraba en ese documento judicial por un error reconocido por el propio fiscal y la socialista nada tendría que ver con ello.

Despacho de la Fiscalía

De hecho, la expatrona mayor llegó a personarse en el despacho de la Fiscalía y, tras una larga espera, le arrancó al fiscal que no había ninguna causa abierta contra ella en el juzgado por esos hechos y que la aparición de su nombre en el auto era fruto de un error. Vales, en compañía de Carmela Silva desmintió las acusaciones en una rueda de prensa donde no solo se señaló al regidor de Vilanova como el responsable de la “manipulación del contenido de una denuncia”, sino que también se disparó contra el sucesor de María José Vales.

Pese a las evidencias que daban la razón a Vales, Durán nunca se retracto, es más, se reafirmó en sus palabras, motivo por el cual, la candidata socialista se decidió a presentar una querella.

La vilanovesa es hoy la portavoz del Partido Socialista en el Concello, donde la formación sacó tres representantes, mientras que Gonzalo Durán no solo mantuvo su mayoría absoluta, sino que amplió su número de concejales, pasando de 10 a 12.