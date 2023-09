Construir vehículos militares requiere de profesionales

Con sede en Santiago y una importante superficie fabril en el Concello de Valga desde 2014, Urovesa es una de las empresas más importantes del mundo en lo que a construcción de vehículos especiales se refiere, tanto sin son militares como si se trata de ambulancias, camiones de extinción de incendios o cualquier otro.

Pero a pesar de tratarse de una multinacional que parece tenerlo todo a su favor, también se encuentra con un problema que afecta a otros muchos sectores, como es la carencia de suficiente mano de obra especializada.

Reunión de trabajo

Eso es lo que pusieron ayer sobre la mesa tanto la dirección de la empresa como la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, cuya titular Elena Rivo quiso conocer de primera mano la actividad de esta compañía que da empleo a unas 300 personas y exporta a una treintena de países.

Acompañada del delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera, la conselleira quiso “escuchar las demandas en materia de empleo y formación” formuladas por Urovesa.

Y la principal conclusión extraída es, precisamente, que “busca soluciones a su necesidad de personal cualificado para el diseño y fabricación de vehículos especiales”.

Menos trabas burocráticas

Y la Xunta se compromete a “seguir trabajando en esa dirección”, por ejemplo “intentando poner las menores trabas burocráticas posibles”.

Va a hacerlo, espetó la conselleira, desde el convencimiento de que empresas como Urovesa, fundada en 1981 y capaz de producir 5.000 vehículos especiales al año, “son las que generan riqueza en Galicia”.

No hay que perder de vista, y en Promoción do Emprego e Igualdade no lo hacen, que esta empresa “es un referente en el diseño, fabricación y postventa de vehículos todoterreno y especiales para el uso militar e industrial, así como para la lucha contra los incendios forestales o la recogida de residuos urbanos”.

Urovesa tiene actualmente millonarios contratos en vigor con diferentes gobiernos de todo el mundo, incluido el español.