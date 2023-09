Hito del piragüismo arousano en Vejen

Vejen, Duisburgo, Montemor o Velho son solo algunos de los lugares en los que, esta temporada, la armada arousana ha dejado su huella en forma de medallas internacionales que demuestran el trabajo que, desde hace muchos años, vienen desarrollando los clubes con muy pocos medios. Las últimas medallas se consiguieron en la localidad danesa de Vejen con cuatro oros (tres para Tono Campos, uno de ellos compartido con Diego Romero; otro oro para la jovencísima Nerea Novo; y dos platas para el C-2 de los catoirenses de As Torres Diego Miguéns y Fernando Busto y para el K-2 de Tania Álvarez y Tania Fernández). Uno de los máximos exponentes de ese trabajo y crecimiento es Tono Campos. Él solo suma 25 medallas en mundiales y 14 en europeos, una barbaridad que se vio culminada en Dinamarca al convertirse en el primer palista que consigue sumar tres oros en categoría absoluta durante un Campeonato del Mundo de Maratón.

El grovense del Breogán reconoce que no podía imaginar, hace tan solo dos semanas, que acabaría consiguiendo este hito, ya que “arrastraba unas molestias que nos estaban causando cierta incertidumbre, pero fue comenzar la competición y en las tres pruebas me sentí muy bien”. Las tres medallas son el premio a una larga trayectoria y le llegan a Campos con 38 años y después de una temporada “muy complicada, sobre todo para poder compaginar mi vida personal, mi trabajo y la competición; tengo dos hijos y el más pequeño está en una edad muy complicada, aprendiendo a andar, y hay que estar muy pendiente de él”. Sin embargo, todos esos contratiempos y dificultades “conseguimos superarlos con el mejor mundial de todos”.

Atrás también quedan muchas horas preparando las competiciones, algo que “no sería imposible si no fuese policía nacional; el maratón no es una distancia olímpica, por lo que vivir de él es imposible, así que no queda otra que compaginar los entrenamientos con el trabajo y en la Policía nos dan muchas facilidades para ello”.

Después de lo logrado en Vejen toca descansar, aunque Campos reconoce que quiere más. “Es cierto que cuando ganas todo, la motivación por entrenar, por pasar horas encima de la canoa y en el gimnasio cuesta mucho, pero tengo la suerte de contar como técnico con Luis Padín, que es el que nos alienta a poder seguir y a marcarnos nuevos objetivos; él es el que nos pone nuevos retos, le gusta reinventarse para poder conseguir cosas nuevas”, explica el palista grovense.

Junto a su compañero Diego Romero y Tania Álvarez, a los que hay que añadir los hermanos Noel y Diego Domínguez y al cangués David Barreiro, han completado una temporada espectacular para el Breogán de O Grove, con varias presencias internacionales.

Además de Campos y Romero, en la categoría sénior también han conseguido alzarse con el título de campeones del mundo, en el C-4 500, los palistas del Náutico O Muiño de Ribadumia Manuel Fontán y Adrián Sieiro. Lo hicieron en Duisburgo junto a Pablo Graña y Joan Antoni Moreno. As Torres, Náutico de Pontecesurese Illa de Arousa también han aportado internacionales arousanos en todas estas pruebas.