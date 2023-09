Las empresas de ocio piden a Medio Ambiente que mejore la aplicación de acceso a Areoso

El verano de 2023 pasará a la historia por haber sido el primero en el que la afluencia de turistas no ha sido masiva hacia el islote Areoso gracias a los sistemas de protección implementados por la Xunta para ello. Sin embargo, esto no quiere decir que hayan funcionado todo lo bien que se esperaba, algo que saben muy bien las empresas de ocio activo que llevan años trabajando en el islote. Marta Iglesias, responsable de la empresa Piragüilla, se mostraba ayer muy crítica con la aplicación, llegando a calificarla como “un auténtico desastre que nos ha provocado muchos problemas”.

El principal de todos ellos ha sido que “mucha gente optaba por coger toda la franja horaria de una semana para ir después cuando le apetecía, quedándose esas plazas sin cubrir y con gente que quería acercarse a Areoso sin poder hacerlo pese a que solo había 15 o 20 personas de las 50 permitidas”.

Desde Kayak Suc también inciden en esta problemática. “Cada vez que entrabas en la aplicación nunca había plazas, pero después llegabas a Areoso y no había gente, todo porque muchas personas reservaban para después no ir, por eso consideramos que deberían poder gestionar sus accesos, por un lado, las empresas, y por el otro la gente”. Víctor Vidal, de Kayak ‘n Paddle Surf, coincide plenamente con esta afirmación, asegurando que “en el islote nunca ha llegado a haber más de treinta personas por turno, por lo que se debería mirar la forma de que esas plazas que no son ocupadas puedan ser utilizadas por otros usuarios”.

Iglesias también asegura que “hubo mucha gente que hizo lo que le dio la gana, sin respetar las normas establecidas en la zona y el hecho de que no se interpusiese ninguna multa, demuestra que no estaba tan controlada la situación como pretendía Medio Ambiente”. A mayores, Iglesias también apunta que la aplicación “daba muchísimos errores”. Desde Areoso Kayak-Suc inciden en la necesidad de “pulir muchas cosas”. “Es cierto que reservar resulta relativamente fácil, pero después no hay ningún tipo de opción a modificar esa reserva; si una persona se equivoca y reserva el turno de la mañana cuando quiere el de la tarde, resulta imposible cambiarlo”. Otro apunte que se realza desde la empresa es que “la orden de Areoso tiene por objetivo regular el acceso, no prohibirlo, así que igual no se debería ser tan estricto cuando tan solo hay una docena de personas en el islote”.

Vidal insiste en que “nosotros somos los más interesados en preservar la riqueza natural del islote, pero la aplicación es bastante mejorable”. Todas ellas esperan poder reunirse con Medio Ambiente a lo largo del invierno y aportar ideas a la experiencia que poseen sobre el islote para mejorar el acceso y conseguir conciliar los dos intereses, el de protección natural y el empresarial. “Nuestra intención es solicitar una revisión de todo el protocolo porque los problemas que ha dado la aplicación ya se veían venir; debemos afinarla, porque sino esto se va a convertir en un desmadre”, explica Iglesias.