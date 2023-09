El BNG consulta al comercio y la hostelería el modo de planificar el turismo meco

El BNG de O Grove, con David Torres al frente, se reunió con José Besada y otros directivos de la asociación que representa a empresarios y comerciantes (Emgrobes), para “abordar asuntos importantes” en el ámbito turístico.

“Estamos de acuerdo en que si no vamos todos de la mano, nuestro Concello no mejorará los servicios que presta a la ciudadanía”, esgrime el nacionalista.

Se puso sobre la mesa “la necesidad de crear zonas de aparcamiento en el entorno de las playas y contratar un técnico de turismo que se dedique a buscar subvenciones y financiación”.

En el encuentro también se dijo que “el mantenimiento de los equipamientos públicos es deficiente” y que “urge crear una brigada de mantenimiento de las rutas de senderismo y paseos”.

En definitiva, asuntos que estaban en el programa electoral del Bloque con los que parece coincidir la patronal.

“Estamos acostumbrados a que el gobierno no nos escuche y no se tengan en cuenta nuestras propuestas, pero nos parece una falta de respeto que no se escuche a Emgrobes”, lamentan los nacionalistas.