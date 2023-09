A vela tradicional remonta o Ulla e o Sar para lembrar a figura de Rosalía de Castro

Foron un total de 34 as embarcacións que, na tarde de onte, emprenderon navegación na praia de Vilarrello, no municipio de Valga, coa proa posta cara Padrón coa intención de arribar ao paseo do Espolón e renderlle un merecido tributo á poetisa máis senlleira das letras galegas, Rosalía de Castro. As 34 embarcacións aproveitaron a marea chea e o vento que había na ría para remontar o Ulla e o río Sar en pouco máis dunha hora, incluso os barcos de maior porte, como pode ser o volanteiro da Guarda “Piueiro”, que participa por segunda vez neste acto que, hai dez anos, se bautizou como “Inchadiña branca vela”, tel e como comeza un dos poemas que figura en “Cantares Gallegos”.Ademais do volanteiro, tamén participaron unha gamela da Guarda, un galeón da Arousa, un bote de Ribadeo, outro da ría de Vigo, dúas bucetas e 27 dornas das rías de Arousa e Pontevedra, entre elas, a que leva o nome da escritora, a “Rosalía”, pertencente a Escola de Navegación Tradicional da Illa da Arousa.

Todos os mariñeiros descenderon cos remos no paseo do Espolón, onde se atopa unha escultura de Rosalía de Castro. Todos eles depositaron os remos diante da súa figura como homenaxe das xentes do mar á padronesa, antes de entoar o himno galego. todas as embarcacións despedíronse pouco despois, regresando desde Padrón a Vilarello, antes de que, nos próximos días, por mar e por terra, poñan rumbo cara os seus portos de orixe. Esta actividade, que se celebrou por primeira vez en 2013 para celebrar o 150 aniversario de “Cantares gallegos”, xurdiu como iniciativa das xentes da cultura marítima para honrar á autora padronesa, que xa narraba como as dornas subían polas augas do Ulla no seu tempo e podía ver as velas navegar moi cerca da súa casa. Foron a asociación cultural Dorna e a Fundación Rosalía de Castro as que impulsaron a iniciativa que se ven celebrando de forma ininterrumpida desde entón. A única diferencia foi o número de embarcacións en cada edición que, salvo naquelas nas que se viron afectadas pola pandemia, nunca baixou da ducia, amosando sempre o sector da navegación tradicional un importante apego a “Inchadiña branca vela”. A Copa Mörling decidirase o vindeiro sábado

A tempada de navegación tradicional nas augas das Rías Baixas inda non está rematada, nin moito menos. O vindeiro sábado terá lugar a quinta proba da Copa Mörling, unha competición na que participan dornas das tres rías galegas cos obxectivos de promocionar o coñecemento da cultura marítima tradicional en todos os portos e de homenaxear a unha das persoas que mellor recolleu as tipoloxías das diferentes embarcacións galegas, o etnógrafo sueco Staffan Mörling. O vindeiro sábado terá lugar a derradeira proba, que se disputará nas augas da ría de Vigo, en Bouzas. Dúas dornas teñen grandes opcións de levarse a segunda edición desta Copa. Por un lado está “Pereka” da asociación Dorna da Illa, gañadora da primeira edición e que defende o título, e polo outro está a cambadesa “Avó Tucho”, que está apretando á gran dominadora das probas de navegación tradicional.