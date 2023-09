Turistas con la casa sobre ruedas

Alquilar un coche o una autocaravana durante la estancia de los turistas en la zona es una práctica cada vez más extendida. Algunas empresas de “renting” de O Salnés y Pontevedra están teniendo un verano muy potente, con una facturación elevada gracias al influjo que traen los visitantes de la zona.

En el ámbito de los coches para particulares se nota la influencia del turismo. ABAPIC, que se dedica a este tipo de alquileres, tiene sucursales por varias zonas de Galicia, una de ellas Vilagarcía.

El administrador de la empresa dice que en verano hay una subida bastante notable con relación al resto del año, principalmente por el turismo.

Aun así, acusaron una bajada este año. “La temporada pasada fue más fuerte, tanto en cantidad de visitantes como en la duración de los alquileres”, dice el administrador. Sus alquileres varían de duración, pero los más habituales son los semanales y los quincenales.

Desde ABAPIC aseguran que uno de los alicientes que tienen los turistas para alquilar un coche es el deficiente transporte público de la zona: “Es algo general, no solo en Arousa. El casco urbano si está bien conectado, pero fuera de él empiezan los problemas”, dice el gerente, que comenta que algunos de sus clientes son gente que alquilaron una casa o tienen familiares fuera de los centros de las localidades.

La libertad de las caravanas

En lo relativo a las autocaravanas, “Van Van Go”, una empresa de alquiler de autocaravanas que opera en varios puntos de Galicia, entre ellos Poio, despacha una gran cantidad de sus “casas sobre ruedas” a turistas que desean conocer la zona de O Salnés y las Rías Baixas. Su dueño, Roberto Varela, así lo confirma: “el cliente llega al aeropuerto, alquila una de nuestras caravanas allí y se queda por las Rías Baixas. Toda la zona de Combarro, A Illa de Arousa… les encanta”.

Varela señala que también tienen otro tipo de clientes, los locales que se van de turismo a otros lugares fuera de Galicia: “Tenemos muchos que nos las piden para ir a Francia o al sur de Portugal”. El empresario dice tener una base de compradores equilibrada entre estos dos tipos mencionados: “tenemos más clientes de aquí, pero los turistas piden alquileres más largos, lo que equilibra la balanza. Si el vehículo funciona en torno a 250 días al año, sobre 125 son gente local y la otra mitad visitantes”.

El gerente de “Van Van Go” piensa que el “boom” de las autocaravanas viene desde antes de la pandemia: “este año recuperamos los datos de alquileres prepandemia, cuando había muchos viajes largos y turistas. Puede que hayan subido un poco este año, pero antes de la pandemia ya había mucha demanda”, asegura. Varela cree los turistas “han descubierto una manera de viajar que no conocían, en el aspecto de la libertad que te da una caravana”.

A pesar de que la etapa con mayor facturación son los meses de verano, en los que hay más turismo en la zona, el dueño de la empresa de alquiler de caravanas asegura que está cambiando el concepto de viaje, y ahora la gente lo hace todo el año: “en Navidad, carnavales, Semana Santa… son otras épocas en las que tenemos mucha demanda. Hoy en día ya no tenemos meses malos como se decía antes, la gente alquila todo el año”.

Rechazo al turismo de autocaravanas

Uno de los temas que salen a la luz cuando se habla del turismo en autocaravana es el rechazo de parte de la sociedad al mismo. Los argumentos principales versan desde el tamaño de estas y el excesivo espacio de ocupan hasta que perjudican a la hostelería local porque no se alojan en hoteles o consumen en restaurantes locales. Varela, de “Van Van Go”, cree que “no hay un movimiento [contra las autocaravanas], lo que pasa es que la población está muy polarizada”. El empresario se escuda en que todo está saturado en agosto, no solo las autocaravanas: “Como son grandes, la gente se enroca con ellas, el resto del año no hay esta problemática. Llega agosto y hay una demanda brutal en el sector, pero dentro de un mes ya se va a tranquilizar todo”. El dueño de la empresa asegura que el problema no son las autocaravanas, sino la masificación turística en general: “en agosto, media España se va de vacaciones, entonces no hay caravanas para todos, ni coches para todos, ni restaurantes para todos”, y defiende que estos vehículos “pagan sus impuestos, pueden estacionar y no incumplen ninguna normativa. Lo único que no pueden hacer es lo típico, como verter líquidos [fuera de las zonas indicadas]”. Para acomodar a este tipo de turismo, los municipios de O Salnés y Ullán están adoptando medidas para proporcionar espacios para las caravanas. Este mismo mes, el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, se reunió con la Asociación Galega de Autocaravanas (AGA), con el objetivo de potenciar este tipo de turismo en la localidad. El área de servicio de Vilarello, que cuenta con agua potable y espacios de reciclaje, es una de las mejores valoradas en la zona en la aplicación “Park4night”, de las más usadas por los usuarios. Varela cree que “en general, Galicia es puntera en el tema de las áreas de autocaravanas”. Con todo, Varela hace una buena valoración de la situación del mercado de alquiler de las autocaravanas, y destaca el buen comportamiento de sus clientes con el material: “La mayoría las trata bien [las autocaravanas], hay una fianza y además es un turismo más de tipo familiar, con parejas o matrimonios con niños, por lo que no tenemos problemas en ese aspecto”.