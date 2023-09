La Xunta garantiza a Linamar que ya puede ejecutar su millonaria ampliación

La Lei do Litoral, aprobada por la Xunta do Galicia, permitirá a Cambados sacar adelante “sin obstáculos” el Plan Especial del Puerto, y esto desbloqueará proyectos que llevan muchos años estancados, como la construcción de la nueva plaza de abastos o la millonaria ampliación de la factoría de Mariscos Linamar. Así lo manifestaron ayer en una visita a la localidad el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, y la titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Según ellos, con la ley que ha sacado adelante en Galicia el Partido Popular, empresas e instituciones quedan a salvo, “de las interpretaciones arbitrarias de la normativa de Costas realizadas por el Gobierno central”.

Angulas Aguinaga pretende invertir 28 millones en Cambados y crear 200 empleos Los dos conselleiros se desplazaron hasta la planta de Mariscos Linamar, y allí defendieron que la ley autonómica brinda “la seguridad jurídica necesaria” para desarrollar de una vez por todas el Plan Especial del Puerto, que empezó a tramitarse en 2014 y que según Villares y Vázquez se ha visto frenado “debido a las trabas recibidas por el Gobierno del Estado”. Los conselleiros sostienen que la Lei do Litoral elimina las interpretaciones arbitrarias de la Lei de Costas Los conselleiros manifestaron que Mariscos Linamar (del grupo Angulas Aguinaga) es una de las principales afectadas por el bloqueo del Plan Especial, al tener parado su proyecto de crecimiento. Sobre esto, Ángeles Vázquez sostiene que la normativa gallega regula “de forma clara y objetiva” las actividades y usos estratégicos que, por su función, pueden ocupar el dominio público marítimo-terrestre. En concreto, Ángeles Vázquez destacó dentro de este grupo a las empresas de la cadena mar-industria y las instalaciones que les dan servicio, por lo que instó al Ayuntamiento de Cambados a retomar la tramitación del plan destinado a desarrollar el espacio portuario con la tranquilidad de que “con la nueva ley ya no hay obstáculos” para su aprobación. En este sentido, la también vicepresidenta segunda recordó que el año pasado Costas emitió un informe desfavorable sobre las depuradoras de marisco ubicadas en el espacio portuario cambadés con el argumento de que es una actividad que puede desarrollarse lejos de la línea de costa. Según ha explicado, esta interpretación por parte del organismo estatal ya no tiene cabida tras la aprobación de la Lei do Litoral de Galicia, que establece claramente que las plantas de la cadena mar-industria pueden ocupar terrenos de dominio público “cuando requieran la recogida y devolución de agua de mar para el desarrollo de sus procesos productivos”, como es el caso, por ejemplo, de una depuradora de productos del mar. El conselleiro do Mar, por su parte, destacó que la ley autonómica proporciona seguridad jurídica a las empresas del sector mediante el ejercicio de las competencias que tiene la comunidad en esta materia. Esta norma, añadió, dará a empresas como Mariscos Linamar, “la estabilidad que necesitan para desarrollar su actividad, sin obstáculos injustificados y ejerciendo, como hasta ahora, su papel como eslabón esencial de la cadena mar-industria, conectando al productor con el comercializador”. Cambados recibe el Plan Especial del puerto y tiene seis meses para tramitarlo