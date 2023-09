La Variante mantiene el crecimiento pese a la falta de albergues para peregrinos

Había muchas dudas sobre cómo respondería la Variante Espiritual después de un año Xacobeo como el pasado, en el que la afluencia de peregrinos resultó masiva. Esas dudas han quedado totalmente despejadas en un verano que ha superado, en muchos aspectos, los resultados de 2022, con gente de todas las nacionalidades recorriendo el camino que une Pontevedra con el puerto de Vilanova de Arousa y que da la opción de remontar el Ulla hasta Padrón, tal y como dice la leyenda que hicieron los restos del Apóstol Santiago.

Lo sabe muy bien Víctor Abal, responsable del albergue de Armenteira y uno de los encargados del de Vilanova, que no duda en reconocer que “las expectativas que teníamos se han visto superadas, ya que no nos esperábamos que pudiese haber registros similares a los de un año Xacobeo, como fue el anterior”. Abal asegura que la Variante “está de moda y cada vez va a más, y por ella pasó este verano muchísima gente, y si no pasó más, fue porque no tenía donde dormir”. Esa sería el principal handicap que tiene la ruta, la ausencia de albergues, de “infraestruturas que faciliten a los peregrinos donde descansar, algo que no está aumentando al ritmo que crece la Variante”.

El responsable del albergue de Meis reconoce que “somos una comarca con muchos establecimientos hosteleros, pero hay que recordar que estamos en verano, por lo que muchos grupos grandes, de más de quince o veinte personas, tienen muy difícil encontrar donde descansar, especialmente en lugares como Combarro y Armenteira, ya que Vilanova cuenta con varios albergues activos”, explica Abal.

La ausencia de albergues sería la única “eiva” que tiene la Variante, ya que cuestiones como la señalización han mejorado de forma considerable en los últimos años y la Mancomunidade está invirtiendo fondos en acondicionar de manera correcta toda la ruta, especialmente puentes y vallados que se encontraban dañados.

En su trato con los peregrinos, Abal también apunta que son ellos mismos los mejores embajadores de la Variante Espiritual. “El boca a boca está siendo fundamental para darnos a conocer, los peregrinos suelen ser muy activos en redes sociales, además de que alguno de ellos suele tener algún blog o escribir un libro que ayudan a darnos a conocer”. Abal también valora de forma positiva las sucesivas campañas de promoción que está realizando la Mancomunidade para dar a conocer la Variante Espiritual aunque “sin los propios peregrinos divulgando la belleza de la Ruta da Pedra e da Auga o la posibilidad de realizar parte del trayecto en barco por el origen de todos los caminos, la ría de Arousa, no estaríamos tan desbordados”.