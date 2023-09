La Xunta ya tiene a su disposición el solar para construir el nuevo centro de salud de Vilagarcía

La corporación municipal de Vilagarcía aprobó ayer la cesión gratuita a la Consellería de Sanidade de la parcela de la antigua Comandancia de la Marina, para la construcción del nuevo centro de salud. La operación salió adelante con los votos a favor del PSOE, que gobierna en minoría, y el Partido Popular. Los dos concejales del BNG se abstuvieron, y Juan Fajardo, de Esquerda Unida no acudió al pleno.

Con esta cesión se da un paso más para la construcción del nuevo ambulatorio, en el que la Xunta invertirá casi 14 millones de euros, procedentes en gran parte de fondos europeos. El proyecto básico ya está terminado, y ahora falta redactar el de ejecución. El Ayuntamiento, a su vez, deberá realizar un estudio de movilidad y, finalmente, la Consellería de Sanidade podrá sacar a licitación las obras.

Pero el hecho de que el PSOE y PP sumasen sus votos para sacar adelante la cesión de la parcela no debe llevar a la confusión. El debate en este punto estuvo marcado por una fuerte tensión y dio de sí un bronco debate.

La Xunta ya terminó el proyecto básico, pero todavía no lo ha remitido al Ayuntamiento

La portavoz del PP, Elena Suárez, volvió a reiterar que los conservadores están convencidos de que el gobierno socialista se ha equivocado al elegir A Mariña como lugar para el nuevo centro de salud, llegando a calificar dicha elección como “capricho” o “pataleta” de los dirigentes socialistas. Además, acusó a los socialistas, “de mentir tres veces” en relación con el anunciado estudio de movilidad.

La portavoz del gobierno, Tania García, replicó a Elena Suárez que cuando el PP gobernó en Vilagarcía, entre 2011 y 2015, “su única propuesta en materia de sanidad fue la de construir un consultorio en Sobradelo”. Manifestó que Vilagarcía necesita urgentemente un centro de salud nuevo, “porque el que tenemos es de finales de la década de los 60”, y que existe un informe favorable de la Policía Local sobre la ubicación. En cuanto al estudio más de detalle, aseguró que se hará cuando la Xunta presente el proyecto de ejecución.

En el segundo turno de intervención, Elena Suárez advirtió de que la obra podría no hacerse si el Ayuntamiento no realiza la auditoría de movilidad, y el alcalde, Alberto Varela, le respondió que, “el PP confunde el partido con las instituciones”, y le afeó que la Xunta todavía no ha enviado el proyecto al Ayuntamiento, pese a que hace meses que está terminado.