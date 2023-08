Folk no Alobre: la romería más "enxebre" (y moderna) de Vilagarcía

Folk no Alobre es una de las fiestas con más personalidad y más reconocibles de cuantas se celebran en Vilagarcía. Se trata de una romería urbana en la que no faltan ninguno de los ingredientes tradicionales de las viejas romerías: hay mucha música folk; la gente lleva su propia comida y se reúne a comer en las mesas del parque o sobre la hierba; y los más atrevidos tienen la oportunidad de aprender algunos cantos y pasos de baile.

El parque Enrique Valdés Bermejo fue un año más el escenario escogido por la asociación Pés de Barro y el Concello de Vilagarcía para la celebración de Folk no Alobre, una fiesta en la que se reivindica la cultura popular gallega. Sin embargo, la jornada arrancó a media mañana en pleno centro de Vilagarcía.

Los jardines de Ravella marcaron el inicio de una ruta guiada por la historia vilagarciana, en la que un guía, el músico y escritor Xurxo Souto y el grupo tradicional Os Demos da Petaca transportaron a los asistentes a algunos de los momentos más importantes del pasado de la localidad. Un viaje que fue una cuenta atrás, pues finalizó junto a las piedras del castro Alobre, uno de los asentamientos humanos más antiguos de lo que en la actualidad es Vilagarcía. Se trata de una actividad muy querida por el público y que se denomina “Ritual das Penas do Alobre”.

Finalizada la caminata, Brais das Hortas amenizó una sesión vermú, mientras las familias y grupos de amigos preparaban el almuerzo, que sería amenizado por la música en vivo de varios grupos.

Finalizada la sobremesa, algunos de los asistentes pudieron conocer cánticos populares gallegos y nuevos pasos de bailes típicos de la mano de Luís Prego, que dirigió un taller ideal para desperezarse después de la comida y abrir las ganas de escuchar más música.

El festival en sí empezó a las seis de la tarde. Ayer se dieron cita en el parque vilagarciano cuatro formaciones: Os Demos da Petaca, Acordereita, As Lagharteiras y As Faíscas de Pontraga. De este modo, el público tiene la oportunidad de conocer la música y los estilos tanto de grupos locales como de fuera, como es el caso de As Faíscas.