“Parece que perdemos o noso senso ata que de súpeto apareceron as Tanxugueiras”

Firme defensora da cultura en xeral, e da galega en particular, a vida de Patricia Torrado é moi intensa. Ademáis dunha formación relacionada co sector, foi candidata ao Parlamento co BNG en 2020 e colabora con diversos xornais na nosa Comunidade. Pero si por algo destaca é pola súa faceta coma escritora, unha disciplina que lle permitiu acadar o primeiro premio no III certame de poesía Torre de Caldaloba (2020) con “Herdar da fala” e, ao mesmo tempo, fixo o propio no certame Manuel Murguía de narracións breves con “Silencios Naúfragos”. Mañá chega a Vilagarcía para clausurar a primeira edición do Conversas Arredor, que se celebrará nos xardíns de Ravella ás 20.30 horas.

–A súa vocación pola escritura nace dende ben pequena con diversas experiencias que lle fixeron ser quen hoxe é.

–Sí. Foi cando de pequerrecha te regalaban os cadernos bonitos na comuñón ou noutros eventos, que se adoitaban facer. Pensei que algo tiña que escribir. Na educación Primaria tiven un profesor moi xeitoso que incentivaba moito a escritura en calquera dos dous idiomas, tanto poesía coma narrativa. Penso que todo isto fixo que me adique á escritura.

–Ademáis, tamén destaca por ser unha fiel defensora da cultura en xeral.

–A nivel cultural temos unha situación verdadeiramente moi complicada. Deixan de haber axudas das principais institucións para levar adiante grandes iniciativas para potenciala.

–Relacionado con esto último, mostra a súa preocupación por todo o relacionado co uso do galego na actualidade.

–Está bastante deostado a nivel institucional. Cando se perde a idea do que somos como pobo, a fala e de todo o que nos une é cando nos perdemos a nós mesmos. Seguimos precisando que haxa apoios a todos os niveis, sempre hai as mesmas vías de actuación e ahí temos aínda moita marxe de mellora.

–¿A cultura é o mellor artefacto para potencialo?

–É fundamental porque hai moitas cousas que se están quedando polo camiño. Podemos ser punteiros en calquer ámbito pero coa nosa lingua por bandeira. Parece que perdemos o noso senso ata que de súpeto apareceron as Tanxugueiras. Fixo falta que tivesen recoñecemento fóra e dentro do país para que sacásemos peito. Temos que poñer en valor tanto a lingua normativizada como todos os sotaques que temos coas peculiaridades de cada unha das zonas de Galicia, as cales son especiais e esenciais. É a maneira de seguir adiante como pobo.

–Na nosa Comunidade existe unha notable riqueza de talento, ¿falta visibilizalo?

–Por dicilo de algunha maneira, falta valentía. Traballei coma editora e notaba verdadeiramente que cando chegaba un escritor que xa era coñecido, dábase por suposto que a súa escrita era marabillosa. A obra publicábase sen problemas ou sen otros cribos, algo que non deixa de sorprenderme. Sen embargo, había outros autoras novas que por ese feito non estaban nin sequera consideradas. Da a sensación de que se non apareces na Wikipedia non existes. Temos moitísima calidade a nivel creativo (tanto plástico coma literario) e está pasando totalmente desapercibida en detrimento de persoas con renome.

–Neste senso existe un problema en canto a herdar a fala que, ademáis, é o título dunha das súas obras.

–Sí. É un libro que naceu un pouco eivado. Cando o Concello de Cospeito ía sacar o libro, a editorial encargada negábase a firmar un contrato de dereitos de autor. o que fixo que a publicación fose pechada e non chegase ao público. Respecto a herdar a fala coma herdanza dun pobo, sí que temas que seguir pulando por saír do esquecemento.

–Esta mesma obra que falamos lle supuxo o primero premio en 2020 no III certame de poesía Torre de Caldaloba.

–Foi, dalgunha maneira, o apoio a seguir escribindo. Case todas as, persoas que escribimos, por máis consagradas que estean, sempre cuestionan se a obra que fan gustará ou non, ou só lles gusta a sí mesmas. É unha maneira de darche un toque no ombreiro para seguir escribindo. Moitas veces os premios serven para percibir se realmente hai calidade ou non é onde os autores nos poñemos, en certa medida, a proba.

–Chega mañá a Vilagarcía para presentar “Bolboretario do confinamento”, unha cidade onde se respira cultura polos catro costados e que realmente se aposta firmemente polo sector.

–Vilagarcía é unha casa de acollida moi xeitosa. É certo que ten moito pulo literario, sempre están con moita actividade na defensa da lingua, e é un berce importante para chegar a un número maior de público. Agardo que todos pasemos unha boa tarde falando de literatura.

–¿De qué vai falar nesta clausura da primeira tempada do Conversas Arredor?

–Presentaremos a obra “Bolboretario do confinamento”, que é unha obra moi intimista pero, ao mesmo tempo, que podemos extrapolar a todos nós. Durante o confinamento a forma de vida foi similar en tódolos casos. Ese reencontrarnos con nós mesmos, reencontrarnos coa natureza ao noso arredor e, para mín, é unha obra moi completa. Compaxina tanto ilustracións como poesía e complementanse a perfección. Podemos ver unha imaxe e despois completala co poema ou facelo do revés e conseguir que nos transmita.