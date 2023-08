Arosa ve necesario un plan de transporte público para toda la comarca

El alcalde de A Illa de Arousa, Luis Arosa, cree que es necesaria la redacción de un Plan de Transporte para toda la comarca de O Salnés. El objetivo de ese plan permitiría mejorar el transporte público en toda la comarca y evitar lo que “reconoce la propia Consellería cuando apunta a que cada autobús lleva una media de 3,68 pasajeros, ya que animaría a los vecinos a utilizar los autobuses y no depender tanto del vehículo privado”.

El regidor insiste en que la retirada de las líneas (son dos las que Infraestruturas ha eliminado en A Illa) es un “auténtico error; desconozco si se mandaron alegaciones antes de mi llegada a la Alcaldía, pero cualquiera puede ver que el funcionamiento del transporte público es un desastre y, si no se usa, no es porque la gente no quiera hacerlo, sino por las pésimas condiciones en que se está prestando ese servicio”.

Insiste en que O Salnés “es una comarca de 100.000 habitantes en la que se podría instaurar una red importante de transporte, pero para eso hay que tener interés y no retirar las pocas frecuencias que están activas”.

Otra de las reclamaciones históricas de A Illa a la hora de mejorar el transporte público en el municipio es la ausencia de una línea que les una con Cambados. Arosa lamenta que desde Infraestruturas “no hayan hecho alusión a ella, porque llevamos años reclamándola y es necesaria para muchas personas que trabajan en la villa del albariño o para estudiantes que acuden a centros de ese municipio”. En la actualidad, para llegar desde A Illa a Cambados es necesario viajar a Vilagarcía para coger otro transporte que enlace con la villa del albariño.

Desde hace años, los padres de los alumnos isleños del IES A Basella de Vilanova se ven obligados a pagar de su bolsillo un autobús que los lleve y los traiga durante el curso escolar, al no existir un enlace de autobús que sirva para que esos jóvenes puedan llegar a clase.