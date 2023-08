El transporte público entre A Illa y Vilagarcía registró una media de 3,68 pasajeros

Las críticas vertidas por el alcalde de A Illa, Luis Arosa, a la eliminación de uno de las líneas de autobuses que unen el pequeño municipio arousano con Vilagarcía, no son compartidas por la Consellería de Infraestruturas que, ayer, remitió un comunicado en el que ofrecía una serie de tos que apuntan a la baja ocupación que sufre el servicio. De hecho, una de las cuestiones que más destacaba en su comunicado es que, en el período entre mayo y julio se registró un descenso en la ocupación, siendo el volumen medio diario de viajeros en cada línea de 3,68 pasajeros.

Desde la Consellería se señala que el Plan de Transporte Público de Galicia tiene activos servicios de transporte público por carretera para comunicar los dos municipios. Así, los usuarios “disponen de varias frecuencias a lo largo del día, de lunes a viernes y los festivos para realizar los desplazamientos entre las paradas de O Campo, en A Illa, y la estación de autobuses de Vilagarcía”.

De forma más concreta, en el verano existen tres expediciones diarias desde A Illa hasta Vilagarcía, con distintos horarios de salida en día laborable o festivo. También existe una expedición, con frecuencia anual de septiembre a junio, que saldría a las 7.30 horas de A Illa para llegar al Hospital de O Salnés a las 8.15, pasando por la estación de Vilagarcía a las 8.04. La intención de la Xunta es adelantar la salida de esta línea durante los meses que está activa de las 7.30 a las 7.10 horas.

Esta línea es sobre la que ha surgido la polémica con el alcalde isleño, una polémica ue la Consellería trata de zanjar recordando que “este servicio está activo entre los meses de septiembre y junio, por lo que no se presta en período estival”. Esto sería así desde el 2021, sin que “ni en ese año ni en 2022 se recibiesen quejas al respecto”. Además, añaden que tampoco consta en los servicios de Mobilidade de la Xunta “una reclamación previa pidiendo el establecimiento de este servicio”. A mayores, y también durante la etapa estival, desde la estación de autobuses de Vilagarcia de Arousa hacia A Illa, estarían activas rutas con siete salidas a distintos horarios en días laborables y tres en días festivos. Es en estas donde la cifra de ocupación es de tan solo 3,68 pasajeros.

Esos datos se recogen gracias al seguimiento constante que realiza la Xunta sobre el funcionamiento de las líneas de autobús de titularidad autonómica con el fin de garantizar una prestación adecuada de los servicios y adaptarlos a las necesidades de los usuarios.

Sin embargo, en la comarca existe desde hace muchos años la sensación de que el transporte público es insuficiente y no cubre las necesidades básicas de la población. A Illa sería un ejemplo paradigmático de la situación, ya que no existe ninguna línea de autobús que una ese municipio con el centro de Vilanova o con Cambados, pero no sería el único. Especialmente complicada es la situación para los vecinos del rural de la comarca, con puntos como Armenteira donde no existe un transporte público propiamente dicho. Ese hecho siempre lo han denunciado los alcaldes de O Salnés, señalando que, con el AVE, es más fácil llegar de Madrid a Vilagarcía que desde esta ciudad a O Grove y que esta situación estaría perjudicando al turismo.

La Mancomunidade do Salnés ha llegado a solicitar la creación de un área metropolitana similar a las que ya existen en Pontevedra o Vigo, pero nunca llegó a concretarse esa propuesta.