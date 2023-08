Certificado de penales para cobrar por el gasóleo

Entre las muchas convocatorias de ayuda económica realizadas por la Xunta de Galicia para ayudar al sector del mar hay una de la que se está hablando mucho últimamente, como es la destinada a compensar la subida del combustible.

Lo que sucede es que no se habla de ella por los beneficios que puede reportar para la flota pesquera y marisquera, sino por los perjuicios que algunos parecen encontrar en las características de esta convocatoria.

O Grove

En puertos como O Grove, por ejemplo, hay armadores que critican esta nueva línea de ayudas alegando que , como documentación imprescindible a presentar para acogerse a ella, hay que presentar el “certificado acreditativo de carecer de antecedentes penales”.

Y esto no agrada a algunos, pues consideran que “atenta contra la ley de protección de datos y supone tratarnos como si fuéramos delincuentes”.

Quienes así se pronuncian sostienen que “no puede pedirse el certificado de antecedentes penales para acceder a una ayuda pública, ya que eso es propio de otros tiempos”.

Deudas

También critican que “se nos pide demostrar que no tenemos deuda ni sanciones pendientes de pago, cuando eso tampoco es justo, ya que podemos estar pendientes de pagarlas en el futuro, y de este modo no podemos recibir las ayudas”.

No son las únicas curiosidades que rodean a esta convocatoria, ya que en la Confraría de Pescadores San Martiño do Grove explican a sus socios, en el momento de anunciarles esta línea de ayudas, que en la Consellería do Mar “no nos confirmaron aún si los barcos irregulares pueden acogerse o no a ellas”.

Animan a los barcos irregulares

Por si acaso, “presentad igual la solicitud que no perdéis nada”, indican a los armadores desde el pósito, con socios de O Grove, Sanxenxo, Ribadumia, Meaño y Cambados.

Por cierto, las ayudas van a concederse por orden de presentación de las solicitudes y hasta agotar la consignación presupuestaria correspondiente, según explican en la cofradía con sede en O Grove.

Para añadir que el importe de las ayudas se calcula “teniendo en cuenta el caladero, el GT de la embarcación, los días de faena y el sobrecoste del combustible entre julio y diciembre de 2022”.