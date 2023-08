La subida de precio de los libros, el material escolar y la ropa marcarán la vuelta al cole

Pasada la primera quincena de agosto y terminadas las fiestas, muchas familias se sacuden la modorra estival y empiezan a planificar el próximo curso escolar de sus hijos. Estos días, librerías y papelerías colocan en sus escaparates carteles anunciando sus campañas de vuelta al cole, animando a los clientes a reservar los libros y el material escolar. Una campaña que estará marcada, como la de 2022, por la inflación. Y es que la subida de precio de materias primas como el papel y el plástico se ha visto traducida en incrementos sensibles en el precio de los libros de texto y el material escolar.

“Nosotros tratamos de ajustar lo máximo posible los precios, pero la subida se va a notar”, advierte Ana Gallego, trabajadora de la librería Vidal, en Vilagarcía. María José Piñeiro, de Atleet Deportes Piñeiro, de Cambados, adelanta que la inflación se notará igualmente en la ropa y el calzado. “En el caso del calzado, la subida puede rondar los cinco euros el par”, apunta.

El curso escolar arranca en Galicia en poco más de tres semanas, el 11 de septiembre. Ese día volverán a las aulas los estudiantes de todos los niveles, lo que sin duda influirá en el volumen de trabajo que tendrán esos días y los siguientes las papelerías y librerías. Otros cursos, el inicio de las clases era escalonado -los de Secundaria empezaban más tarde-, pero con la actual fórmula, serán más los que asistan a comprar material y libros en los mismos días. Para evitar esperas, algunas familias optan por adelantarse y reservar.

“Hay padres que se anticipan bastante y que ya han hecho sus reservas a principios de verano”, afirma Ana Gallego, de la librería Vidal. Algunos colegios entregan a sus alumnos a final de curso una lista definitiva con los volúmenes de texto y con el material que le pedirán para el curso siguiente, y eso ayuda mucho a las familias a planificarse. “Hay gente que aprovecha para comprar antes y repartir el gasto en varios meses”, prosigue Gallego.

Así, a la ventaja de ir costeando la “vuelta al cole” en varias cuotas, en vez de hacerlo en una sola, se une la comodidad de tener sus pedidos ya listos en cuanto empiezan las clases. Los que reservan cuando ya han comenzado las clases, ya sea porque no quisieron hacerlo antes o porque en sus colegios no les dieron la lista definitiva, se exponen a tener que esperar días o hasta semanas por algún título en particular. “Las editoriales hacen cada vez tiradas más cortas de sus libros, y eso supone que en cuanto se agotan hay que esperar a que hagan una reimpresión”.

A partir de 50 euros

Las familias con alumnos en ESO, Bachillerato o ciclos de Formación Profesional afrontarán, por término general, un gasto muy superior a los de Primaria. Estos últimos cuentan a menudo con el colchón de los libros cedidos por los propios centros. En los institutos, sin embargo, no siempre existe esta posibilidad y, además, los volúmenes son mucho más caros. Así, es muy difícil encontrar un libro de Secundaria por debajo de los 50 euros.

En el caso del material escolar, el principal inconveniente con el que se encuentran las librerías y papelerías a la hora de ajustar su precio es que el IVA sigue siendo del 21 por ciento. El sector reclama desde hace tiempo que se rebaje al 4 por ciento, al entender que la educación es un derecho esencial y que, en consecuencia, el IVA que se le aplica a artículos como las libretas, los folios o los bolígrafos debería ser el de los bienes básicos. En los libros sí es del 4 por ciento.

El textil

La compra de ropa y calzado supone también una parte muy relevante del presupuesto que deben destinar las familias a la “vuelta al cole” en septiembre. María José Piñeiro explica que ellos ya vendieron mucho en la reciente Feira de Oportunidades de Cambados. “Teníamos buenos descuentos y la gente aprovechó”. En estos momentos, se vende más calzado, pues la ropa por lo general se espera más a otoño, cuando empeora el tiempo. También se empiezan a reservar las equipaciones de clubes deportivos.