“Tenemos que ir en la dirección de un crecimiento sostenido y sostenible en el tiempo.”

El pasado 28 de julio se constituyó la nueva junta directiva de la asociación de la Ruta do Viño Rías Baixas con la presidencia de José Simón como nuevo presidente. El gerente vigués de bodegas As Laxas, no pretende modificar en exceso la dinámica del mandato interior, pero sí buscará, junto a su directiva, que la ruta sea atractiva y acabar con el prejuicio de que la denominación está presente únicamente en la zona de O Salnés.

–Comienza una nueva etapa como presidente de la asociación de la Ruta do Viño Rías Baixas. –Es un orgullo y una enorme responsabilidad. El turismo en la actualidad, especialmente en nuestra zona, es cada vez más importante y tenemos que darle un impulso en comparación a otras zonas como Rioja o Ribera del Duero. Por ello, hay un enorme camino por recorrer. El trabajo que se avecina es inmenso y la responsabilidad que ello conlleva es enorme. Es satisfactorio el nombramiento, pero hay una carga de trabajo importante. Creo que con la gente trabajadora de la directiva, la cosa irá a mejor. –Encomienda difícil la de hacer crecer una marca tan consolidada actualmente. –La marca Rías Baixas se asocia, especialmente, a la zona de costa. Los que estamos más al interior, tenemos que hacer un esfuerzo en englobar la denominación para definir bien la zona. Cuando se habla del Rías Baixas se piensa en Sanxenxo, O Grove, la zona de O Salnés, y poco más. Es un término amplio y hay que darle contenido a esa amplitud. –¿Cuáles son las primeras medidas que tiene en mente para implantar? –Estamos todavía aterrizando y es un momento complicado para nosotros ante la preparación de la vendimia. El trabajo como tal comenzará a mediados de septiembre con la vendimia realizada. Sin embargo, la medida fundamental, independientemente de fortalecer y consolidar la ruta, estaría en definir y darle peso por igual a todas las zonas. Queremos sacar el prejuicio de que la DO Rías Baixas se define en las zonas de costa. –¿Qué modelo será el de la asociación? –En líneas generales vamos a continuar con el modelo anterior, donde hay un presidente que no es ejecutivo con una gerencia y un secretario. El presupuesto es relativamente bajo y vamos a intentar aumentarlo para realizar más acciones. No va a ser un mandato presidencialista, sino que será de grupo, donde intentaremos entre todos definir la estrategia de la ruta del vino. –Tendrá a su lado a un equipo directivo que conoce a la perfección la Denominación de Origen. –Por encima de todo es una directiva muy plural, donde nos encontramos miembros de bodegas, gente del sector turístico y miembros institucionales como la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, la de Salvaterra do Miño, Marta Valcarce y el alcalde de Cambados, Samuel Lago. En ese sentido, vamos a tratar de que las decisiones sean consensuadas y siempre teniendo en cuenta el motivo fundamental que nos une a todos, el vino. Las instituciones, debido al movimiento social y cultural que acarrea, las instituciones nos pueden echar una mano. –¿A qué puede aspirar esta Ruta do Viño? –Pienso que se puede aspirar a todo. Aunque hay rutas del vino que funcionan muy bien y están muy desarrolladas, aquí es un aspecto que está todavía en crecimiento en comparación a zonas como Francia, La Rioja o California. El mercado y el trabajo que se hace en las visitas a bodega es impresionante. Aquí, estamos aún en la fase germinal. Las ventas en bodega, gracias al turismo, son relativamente pequeñas y por ello el margen que tenemos para trabajar es enorme. Te puedo decir que estamos todos muy ilusionados y sabemos que es un camino que nos va a llevar muchos años, pero por lo menos tenemos que ir en la dirección de un crecimiento sostenido y sostenible en el tiempo.