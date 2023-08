El Combate Naval se suspende hasta el 2 de septiembre

La previsión de lluvia para la jornada de hoy y de mañana han obligado a realizar cambios de última hora en la agenda de las celebraciones de San Roque. El espectáculo “Noites de Festa” se mantiene, pero en lugar de realizarse al aire libre, se traslada al interior del Auditorio Municipal de Vilagarcía. La verbena del grupo Claxxon programada para ese día, amenizará finalmente la velada del viernes 1 de septiembre.

Aunque el parte meteorológico indica que las precipitaciones comenzarán a remitir mañana por la tarde, dicho combate no podrá celebrarse porque el montaje necesita dos días en los que no puede llover para no estropear la pólvora.

Asimismo, otra de las razones de peso para que no se celebre, responde al operativo de seguridad, puesto que las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Axencia Galega de Seguridade destinan la vigilancia y control de este tipo de actos multitudinarios y, actualmente, están comprometidos en las celebraciones de otro municipio gallego.

Las fechas más próximas en las que está disponible la caravana que la Axega desplaza hacia la playa de Compostela para establecer el puesto de mando avanzado del dispositivo de seguridad del Combate Naval son las del primer fin de semana de septiembre.

Aunque se mantiene su celebración, los actos del XVII capítulo de la cofradía del Viño Rías Baixas se verán ligeramente alterados. La recepción de los colectivos participantes se realizará a las 11.30 horas en el Salón García, desde donde, si las condiciones climatológicas lo permiten, saldrá la comitiva para desfilar por las calles peatonales del centro urbano y así regresar al punto de partida para continuar con el acto de hermanamiento con la Cofradía Enogastronómica da Madeira y el nombramiento de nuevos cofrades.

Música

La actividad que se mantiene sin cambio para mañana es la de la verbena que, a partir de las 23.00 horas, verá como la orquesta Metrópolis ofrece un concierto en la Avenida da Mariña.

Por otro lado, “Noites de Festa” contará en el día de hoy (21.00 horas) con la participación de la Banda de Música de Vilagarcía, el Orfeón de Voces Graves de Arousa, el gaiteiro Ramón Minguéns y las Cantareiras Bulideiras.

El “Temidas Teimas” se aplaza en Guillán

Los vecinos de Guillán tendrán que esperar hasta el otoño para poder presenciar en el escenario de su centro cultural la obra de teatro “Temidas Teimas”, puesto que la representación programada inicialmente para mañana, tuvo que aplazarse debido a la enfermedad de uno de los miembros del elenco de Clámide. La función se trasladará a una nueva fecha, aún por confirmar, entre los meses de octubre y noviembre.

Esta representación, desarrollada por la Concejalía de Cultura, comenzó el pasado 1 de julio e incluye actuaciones programadas en los centros culturales de O Piñeiriño, Cornazo, Fontecarmoa, Rubiáns y A Xunqueira. De este modo se persigue descentralizar la oferta cultural acercándola a la periferia y al rural tratando de captar nuevos públicos y dando a conocer a los creadores. La función, consiste en una adaptación de la comedia “Toc Toc”, en la que el dramaturgo francés Laurent Baffie aborda los trastornos obsesivos compulsivos.