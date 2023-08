“No nos preocupa tanto el tema de la edad como las diferentes patologías y capacidades de los usuarios”

Atrás queda 1997, momento en el que un grupo de padres se aventuraron a formar la asociación Con Eles, de modo que se pudiera dar cobijo a unos jóvenes con discapacidad intelectual. Tan solo diez años después asumió la gerencia Ignacio Rey que, junto con su equipo de trabajo, han intentado que los usuarios tengan mayor presencia en la vida pública y se rompan las barreras sociales que padecen, desde hace años, en este colectivo. Con el centro de día ubicado en la urbanización de O Rial, que cuenta con 31 personas en la actualidad, aspiran a una residencia que pueda mejorar las prestaciones.

–A las puertas de cumplir 16 años como gerente de la asociación Con Eles.

–Estos años han sido muy positivos en cuanto a los avances logrados, tanto en la asociación, como en el apartado colectivo. Se mejoró en la participación de nuestros usuarios en las actividades sociales, ya sean de ocio o deporte. Este ha sido el gran avance que he experimentado durante este tiempo.

–La pandemia marcó gravemente el devenir de Con Eles.

–El año 2020 supuso un retroceso a nivel institucional, económico, y en lo que se refiere a avances. Tuvimos que parar nuestro funcionamiento habitual durante unos meses y eso, en el aspecto asistencial, lo notamos como un aspecto negativo para los chicos. Ahora estamos recuperando el ritmo de trabajo, pero no solo fue estar parados con ellos durante ese tiempo, sino que tuvimos que adaptarnos a unos protocolos que no nos permitían realizar la actividad con total normalidad. Ralentizó el avance que estábamos teniendo.

–No obstante, han experimentado una notable evolución.

–El origen de la asociación fue debido a la necesidad de un grupo de padres de solventar el vacío institucional que padecían sus hijos al acabar la educación obligatoria con 21 años. No había ningún centro en la provincia que ofreciera los servicios asistenciales que mejoraran la vida de sus hijos. Se creó para continuar la labor que se venía llevando en el centro de educación especial. Hemos evolucionado mucho. Desde ese 1997, es cierto que han ido surgiendo nuevas necesidades como el qué pasará con ellos en el momento en el que pierdan el apoyo familiar. Estamos detectando que existe esa emergencia social y corre el riesgo de pasar desapercibida por el colapso de los servicios sociales.

–¿El reto que tienen pendiente sigue siendo la inclusión de este colectivo?

–Totalmente. Se ha avanzado mucho ante un panorama, hace años, de exclusión. De esa exclusión pasamos a una segregación, si bien no estaban excluidos se les mantenía apartados. En estas últimas décadas se trabajó mucho en la integración sabiendo que no era el objetivo principal, pero sí el paso definitivo para ello. Tenían su lugar, pero era una burbuja cerrada y ahora buscamos que sean parte activa a todos los niveles. No se trata de una discriminación positiva, sino que tengan el mismo derecho a participar en el día a día.

–Otro de los grandes problemas sigue siendo reformular los términos lingüísticos.

–Forma parte de ese proceso evolutivo. En la Constitución se sigue hablando de discapacidad intelectual. De hecho, nuestra asociación sigue manteniendo el viejo término de ‘disminuido psíquico’. Estamos trabajando para cambiarlo. Se está avanzando mucho en este sentido, pero aparte de la nomenclatura, es importante el trato. Tuvieron la definición de “niños eternos”, tratándoles siempre como personas de una edad avanzada. Perjudica la percepción que se tiene de ellos.

–En el centro conviven personas desde los 18 hasta los 65 años.

–De lo que se trata es de ofrecer una asistencia integral y personal para el usuario. Independientementemente de su edad y de su condición sexual, cada persona es diferente. Es verdad que físicamente, dependiendo de la edad, no todos tenemos las mismas capacidades. Tenemos un servicio de deporte que trata de mantener un buen estado físico. No nos preocupa tanto el tema de la edad como las diferentes patologías y capacidades de los usuarios. Tratamos adaptar las diferentes actividades a sus necesidades.

–Una de sus grandes preocupaciones responde a la edad en la que muchos pueden quedarse solos ante la pérdida de familiares que puedan cuidarlos.

–El perfil de personas que está en el centro es un usuario con altas discapacidades y con un alto nivel de dependencia. Para la realización de las actividades necesitan el apoyo y la asistencia de una tercera persona. El apoyo familiar es fundamental, no solo el físico, sino también el emocional. Necesitan un contacto social importante. Es clave que no se les aparte de un entorno conocido. Con Eles forma un núcleo sólido, donde todos tiramos de todos.

“Pasar un día realizando una actividad conjunta donde se sientan realmente valorados es la mejor recompensa”

–Eventos en Vilagarcía como el Special Olympics o el Festaclown, son de especial importancia para ellos debido a su participación en los mismos.

–Evidentemente, participar en todos estos actos, lo que les da a ellos es un sentimiento de aceptación e inclusión que es impagable. Pasar un día o una tarde realizando una actividad conjunta donde se sientan realmente valorados es la mejor recompensa que podemos ver en el centro. Detrás de todo esto hay un trabajo de meses. Entrenan para diferentes pruebas y ensayan para el teatro. Todo ello ayuda a su integración y a la mejora de su autonomía personal. Se sienten valorados por la respuesta de la sociedad hacia ellos.

–Entiendo que también se necesitan doblegar esfuerzos y aumentar los recursos.

–Exacto. A medida que pasan los años, las ratios de apoyo se tienen que ir reforzando. Al ir cumpliendo años llevan asociados problemas de discapacidad física que obligan a tener más recursos para su mejora. No hablo tanto en el apartado institucional, sino más en los domicilios.

–¿Qué necesidades tienen en Con Eles?

–Para nosotros es fundamental el transporte. Prestamos asistencia a los ayuntamientos de O Salnés y Caldas, por ello existe un gran handicap. A algunos los recogemos a las 8.00 horas y tienen que hacer un gran esfuerzo por levantarse muy pronto y luego, vuelven a sus domicilios, a eso de las 18.00 horas. En el apartado personal, participamos en los programas de cooperación -financiados por fondos europeo para la contratación de personal- y tenemos que depender, en cierta medida, de esta financiación. Si mejoramos las ratios de atención, mejoraremos la calidad de nuestro servicio. El último punto sería el apoyo financiero para acometer una residencia.