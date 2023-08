Fole ofreció a Lago la tenencia de Alcaldía y una liberación para desbloquear el Concello

La portavoz del PP de Cambados, Sabela Fole, ha ofrecido al alcalde y líder socialista, Samuel Lago, formar parte de un gobierno en el que ella sería alcaldesa, al ser el PP el partido más votado en las elecciones, y él tendría una tenencia de Alcaldía y una liberación. Esta es la contraoferta que Fole realizó a Lago cuando este le preguntó si apoyaría la propuesta de organización de la izquierda a cambio de una media liberación.

“Llamó con una oferta irrisoria: nos ofreció media liberación para un grupo de ocho concejales, y se comprometió a no pactar más con Abal”, afirma la conservadora en un comunicado. Pero a renglón seguido añade que, “ni media liberación ni una”.

“Nosotros no estamos aquí por los sueldos. No vamos a aceptar, porque los pactos a los que podamos llegar Sabela Fole y Samuel Lago hoy no van a tener ninguna validez dentro de cuatro años, ya que los socialistas no son gente de fiar y vetan siempre al PP con sus pactos con el BNG”, prosigue.

La formación del gobierno de Cambados sigue bloqueada. Formalmente, el ejecutivo municipal está constituído y en funcionamiento, pero en la práctica hay muchos asuntos bloqueados, a la espera de que se resuelvan las negociaciones entre la izquierda y José Ramón Abal, y este haga uso de sus atribuciones y empiece a ir al Concello a trabajar.

Precisamente, Sabela Fole considera que la oferta que le hizo Samuel Lago -fue el líder del PSOE quien llamó a las puertas del PP- tenía como única finalidad, “presionar al máximo a Abal para obligarlo a firmar un acuerdo”.