La batalla por retrasar los síntomas del alzhéimer

El alzhéimer es una de las enfermedades que más afectan a la población de mayor edad. El Instituto Nacional de Estadística (INE) estimó en el año 2020 que un 12,36% de la población española de 80 o más años padece la enfermedad en alguna de sus fases. Los avances científicos en la investigación de la dolencia hicieron que, en las últimas décadas, la calidad de vida de los pacientes mejorase exponencialmente, aunque todavía se espera a que llegue una cura.

En adición al trabajo de investigación, existe una red de profesionales y asociaciones que intentan prestar la atención necesaria a los enfermos y sus familias, con el objetivo de mejorar su estado físico y anímico. Aquí entra la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Vilagarcía de Arousa, conocida por sus siglas: Afasal

En ella cuentan con las figuras del psicólogo, gerocultor y trabajador social, que se unen para realizar actividades en la comarca arousana de las que disfrutan entre 10 y 15 pacientes, dependiendo de la época del año. Alba Basallo es la trabajadora social de la asociación, quien lleva desde 2012 en ella. “Hacemos talleres de estimulación cognitiva para personas con alzhéimer y otras demencias relacionadas que tienen en común el deterioro cognitivo”, explica. “También ofrecemos asesoramiento familiar y les damos un tiempo de respiro a las familias con nuestros talleres”.

Las actividades de Afasal están orientadas al trabajo de estimulación cognitiva, pero no todos los enfermos tienen el mismo tratamiento, como explica Basallo: “nos adaptamos a las necesidades particulares de cada persona. Siempre hay un denominador común, pero en cada persona la enfermedad es distinta”, comenta. También ofrecen talleres grupales con carácter lúdico, para que los pacientes disfruten al mismo tiempo que trabajan en su dolencia.

El valor de estas actividades de desarrollo cognitivo en la ralentización de la enfermedad es clave. Según Basallo, menos en casos en los que la dolencia avanza muy rápido, está demostrado que ralentiza el proceso del alzhéimer: “esa persona está teniendo un acompañamiento, una estimulación… previene que se aísle en casa, trabaja su memoria y socializa con otras personas que están en su situación. Junto al tratamiento farmacológico, cuando sea necesario, es vital”.

Afasal también organiza talleres de prevención y visibilización, ya que, según la trabajadora social, “hay gente que hasta que le toca a un familiar no tiene la información necesaria sobre la enfermedad”. Aquí entran sus talleres de autoayuda a familiares, que buscan recuperar tras la pandemia de Covid.

Aunque en la asociación se trabaja con gente de avanzada edad, Basallo dice que están viendo más casos de alzhéimer precoz: “no sé si es porque se presentan más casos o si es que hay un diagnóstico más temprano, pero cada vez nos encontramos a gente más joven, desde los 50 años”.

Afasal forma parte de la Federación de Alzhéimer de Galicia (FAGAL), que agrupa a 15 asociaciones. La federación les ayuda haciendo frente común y teniendo unas bases para enfocar actividades, así como con la financiación.

Recomendaciones a seguir

Basallo ve muy positivo que cada vez haya más gente que acude a la asociación ante los primeros síntomas de la enfermedad, algo que recomienda totalmente: “es vital empezar en las primeras etapas, cuando tienes capacidad para decidir por ti mismo y puedes hacer un plan de acción de cómo quieres que sea tu futuro”. Esto hace que muchos pacientes puedan decidir sobre su herencia, sus cuidados… en general, poder hacer un proyecto de vida mientras aún conservan sus facultades.

En cuanto a los familiares, la trabajadora social cree que es imprescindible que la gente se informe en su asociación más cercana. “Tenemos un concepto de la enfermedad que conocemos por el entorno, pero cuando nos toca de cerca es cuando nos vienen mil preguntas a la cabeza”, comenta. Basallo recomienda que las familias se informen en profundidad sobre los pasos a seguir, sobre la enfermedad en sí y que comiencen cuanto antes los procesos de dependencia, que se pueden alargar hasta un año.

Aun así, es vital que los cuidadores y familiares no busquen anticipar acontecimientos, porque la enfermedad toma muchas caras distintas dependiendo de la persona. “El alzhéimer tiene unas pautas comunes, pero en mis 11 años en la asociación, no puedo decir que tuviésemos una persona igual a otra. Hay gente que acaba encamada y otra que no perdió casi facultades y falleció por otros motivos totalmente ajenos al alzhéimer”, comenta la trabajadora de Afasal. “Por eso pido que no adelanten acontecimientos, que vayan paso a paso, viviendo el presente y tratando las cosas conforme vayan apareciendo, porque cada persona es un mundo y no van a tener el mismo desarrollo”, explica.

Otro motivo por el que es importante conocer la enfermedad es para saber que determinadas reacciones de agresividad hacia el cuidador o familiar no son personales, sino fruto de la enfermedad. “Una persona que ya no conoce a su cuidador de repente se ve en una situación en que un desconocido le está ordenando hacer cosas, y se rebelan contra ellos. El cuidador debe saber que el paciente no le tiene “manía”, sino que está en una situación desconocida para ellos”, comenta.

En lo relativo a la visibilización de la enfermedad, Basallo ve la situación mejor de lo que estaba en años anteriores, gracias a los avances científicos y la concienciación, pero aún pide más mejoras para los afectados por el alzhéimer y sus familias: “hace falta la Ley de Dependencia, que está tardando mucho. La gente no puede estar esperando un año a que inhabiliten a su familiar enfermo, porque en ese tiempo lo que pueden hacer se ve reducido”. La ayuda a través de más investigación y más financiación a las asociaciones también se ve imprescindible para que continúe la mejora de los servicios que Afasal y otras asociaciones y médicos ofrecen.

Pasos para evitar el “síndrome del cuidador quemado”

Alba Basallo explica que hay una diferencia muy notable entre el cuidador profesional y el cuidador familiar: “el profesional siempre va a hacer su trabajo, que es muy duro y puede afectar personalmente, pero una vez acaba su jornada, se va para su casa. El familiar, a parte de hacer todos los cuidados, tiene un vínculo emocional con la persona”, comenta. Este vínculo, aparte de la convivencia bajo un mismo techo, hace que el familiar tenga un trabajo de 24 horas los 365 días del año. Muchos incluso se ven obligados a dejar sus trabajos para atender a su allegado y dedicarse totalmente a él. Por tanto, para Basallo es fundamental que el cuidador familiar tenga su tiempo libre: “a veces hay que pedir ayuda, intentar buscar un círculo familiar en el que apoyarse y que sustituyan a uno cuando sea necesario”. Si no hay tiempo libre, el cuidador podría acabar desarrollando el “síndrome del cuidador quemado”, una enfermedad diagnosticada que acarrea depresión, problemas físicos o cansancio emocional, entre otros. Es necesario que el cuidador piense también en sí mismo, y mentalizarse de que no es egoísmo, sino algo necesario para poder continuar su tarea, para lo que debe contar con un núcleo de cuidadores familiares secundarios: “siempre digo lo mismo en los cursos: si faltas, alguien lo va a atender, y si tú estás mal, no puedes cuidar. Entonces vas a tener dos personas enfermas. Es necesario que nos cuidemos a nosotros mismos para luego poder cuidar”, asegura Basallo.